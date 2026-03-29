Orbán Balázs összefoglalta a kampány eddigi legmozgalmasabb hetét – mutatjuk!

Orbán Balázs szokásos heti kampánybeszámolójában arról tájékoztat, hogy Orbán Viktor változatlanul a legnépszerűbb a pártelnökök között a Nézőpont Intézet március végi kutatása szerint. Orbán Viktor 42%-on vezet, a Tisza vezetője 37%-on áll.
A Nézőpont Intézet kutatása alapján a legvalószínűbb listás eredmény szerint a Fidesz–KDNP 46%-on áll, a Tisza 40%-on, ami 6 százalékpontos kormánypárti előnyt és stabil parlamenti többséget jelent.
Napról napra gyarapodik a háborúellenes tábor is
Már több mint 1.800.000-nél jár a visszaküldött Nemzeti Petíciók száma, vagyis ennyien nyilvánították ki a véleményüket eddig arról, hogy nem akarják támogatni Ukrajnát, nem akarják támogatni a háborút, és nem akarnak többet fizetni az energiáért.
Orbán Viktor pedig folytatja az országjárását
Akárhová látogat az országban, mindenhol tömegek fogadják, vagyis a Fidesz mobilizációs képessége jól működik, a miniszterelnök üzenetei meg tudják szólítani az ország többségét, és élőben is tapasztalható, hogy napról napra rengetegen állnak ki Orbán Viktor, a béke és a biztonság mellett! Az országjárások bizonyítják, hogy valóban mi vagyunk a békés többség!
Miközben a Fidesz jelöltjei és politikusai is minden nap felkeresik az ország különböző szegleteit, és mindenhol szép számú tömeg gyűlik össze, addig a Tisza jelöltjei folytatják a presskukacozást a választási vereség felé. Tudjuk, hogy központi utasítás szerint nem szólalhatnak meg.
A választás közeledtével megjelentek a baloldali hangok is, amelyek a Fidesz győzelmét vetítik előre. Uj Péter, a 444 főszerkesztője egy interjúban elárulta, hogy fölényes Fidesz-győzelmet tart valószínűnek.
Nem csoda, hogy Magyar Péter és tábora teljesen kétségbe van esve. Rendszeresen agresszív, tiszás provokátorokat küldenek a fideszes országjárásra, akik őszintén bevallják, hogy támogatják Ukrajnát, erőszakoskodnak, és megpróbálják megfélemlíteni a békés embereket. Láthatóan nagyon zavarja a Tisza Párt vezetőjét, hogy minden Fidesz-rendezvényen többen vannak, mint náluk.
Végső elkeseredésükben segítségül hívták Hann Endrét, a baloldal legnagyobb mesemondóját, akiről kiderült, hogy már nem is méri, hanem csak írja az általa megjelentetett számokat. Ha igazak lennének az általa közölt számok, felvetődik a kérdés, hogy miért kell minden ellenzékinek visszalépnie a Tisza javára, miért kell provokátorokat küldeni minden fideszes országjárásra, miért kell behívni az ukrán kémeket segíteni, miért terjesztenek választási csalásról szóló álhíreket.
Magyarország számára sorsfordító információk is napvilágot láttak
Lelepleződött a modern kori magyar történelem legnagyobb választási beavatkozási kísérlete. Ukrajnának elemi érdeke, hogy az április 12-i választáson megbukjon az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány. Ukrán titkosszolgálati műveleti területté alakították hazánkat annak érdekében, hogy hatalomra segítsék az ukránpárti politikai erőt, a Tisza Pártot.
Egy, a Mandiner által közölt kiszivárgott hangfelvételből kiderül a héten, hogy Panyi Szabolcs, a sorosista és ukránpárti magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt, és a külföldi szolgálatok segítségével lehallgatta a magyar külügyminisztert. Az is kiderül, hogy Panyi Szabolcs és Orbán Anita, a Tisza külügyminiszter-jelöltje szorosan együtt dolgozik, és ha Orbán Anita lenne a külügyminiszter, akkor Panyi bármilyen külügyi információhoz hozzáférhetne, valamint átvilágíthatná a külügyminisztérium személyi állományát.
A héten feloldották a titkosítás alól és nyilvánosságra került a Tisza Párt informatikusának meghallgatása is, melyen elismerte, hogy az ukrán titkosszolgálat beszervezhette. A felvételből kiderül, hogy későbbi, Ukrajna érdekében végrehajtandó akciókra készítették fel, és az ukrán állami kibervédelemmel foglalkozó szerv volt a kapcsolattartója. Az informatikus azt is megerősíti, hogy az ukránok támadták a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket.
Sőt, a héten kitálalt egy volt ukrán ügynök is, aki elárulta, hogy az ukrán hadsereg feketepénzéből finanszírozzák a Tisza Párt és Magyar Péter kampányát. A korábban lekapcsolt ukrán aranykonvoj, amely óriási mennyiségű dollárt, eurót és aranyat szállított, egy ilyen szállítmány volt, és ezért utazott vele ukrán titkosszolgálati tiszt is. Vagyis mára beigazolódott, hogy a Tisza Párt vezetése nemcsak ukránbarát, nemcsak az a baj velük, hogy nem tudnának nemet mondani a követelésekre, de az is egyértelműen beigazolódott, hogy az ukránok által finanszírozott párt.
Egy szintén a héten nyilvánosságra került kormányjelentés szerint évek óta kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja a baloldalhoz köthető szereplőket. 2022-ben külföldről szervezett és finanszírozott politikai beavatkozás zajlott Magyarországon, de a tevékenység ma is tart. A Biden-adminisztráció alatt a USAID-en keresztül 2022 és 2025 között legalább 3,5 milliárd forint érkezett magyar baloldali szereplőkhöz, a finanszírozásban részt vett a Soros-hálózat, a German Marshall Fund és a Globsec is – utóbbiból érkezett Orbán Anita, a Tisza külügyi vezetője a Tisza Pártba.
Ukrajna továbbra is fenntartja a hazánkkal szembeni olajblokádot
A magyar energiaárak megemelése, ezen keresztül gazdasági káosz előidézése és végső soron a Tisza Párt választási esélyeinek növelése érdekében. Válaszként Magyarország bejelentette, hogy a dízelszállítás elállítása, a 20. szankciós csomag és a 90 milliárd eurós hadikölcsön blokkolásán túl Magyarország nem küld gázt sem Ukrajnának – egészen addig, amíg nem kapjuk meg az olajunkat.
A Shelltől igazolt Kapitány István ilyen körülmények közt jelentette be egy választási gyűlésen, hogy a Tisza Párt kivezetné a bankokat és energiamultikat célzó különadókat és az alacsony árakat biztosító védett árakat. A magyar kormány a benzin árát 595 és a dízelét 615 forinton rögzítette. A védett árak kivezetése azt jelentené, hogy ha jönne a Tisza, jönne vele az 1000 forintos benzinár is.
A kampány utolsó két hetébe érve a napnál is világosabbá vált: a Tisza kockázatot és veszélyt jelent Magyarország számára – ha ők kerülnének hatalomra, azon minden magyar ember rajta veszítene.