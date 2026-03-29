Orbán Balázs összefoglalta a kampány eddigi legmozgalmasabb hetét – mutatjuk!

Orbán Balázs szokásos heti kampánybeszámolójában arról tájékoztat, hogy Orbán Viktor változatlanul a legnépszerűbb a pártelnökök között a Nézőpont Intézet március végi kutatása szerint. Orbán Viktor 42%-on vezet, a Tisza vezetője 37%-on áll.

A Nézőpont Intézet kutatása alapján a legvalószínűbb listás eredmény szerint a Fidesz–KDNP 46%-on áll, a Tisza 40%-on, ami 6 százalékpontos kormánypárti előnyt és stabil parlamenti többséget jelent.

Napról napra gyarapodik a háborúellenes tábor is

Már több mint 1.800.000-nél jár a visszaküldött Nemzeti Petíciók száma, vagyis ennyien nyilvánították ki a véleményüket eddig arról, hogy nem akarják támogatni Ukrajnát, nem akarják támogatni a háborút, és nem akarnak többet fizetni az energiáért.

Orbán Viktor pedig folytatja az országjárását

Akárhová látogat az országban, mindenhol tömegek fogadják, vagyis a Fidesz mobilizációs képessége jól működik, a miniszterelnök üzenetei meg tudják szólítani az ország többségét, és élőben is tapasztalható, hogy napról napra rengetegen állnak ki Orbán Viktor, a béke és a biztonság mellett! Az országjárások bizonyítják, hogy valóban mi vagyunk a békés többség!

Miközben a Fidesz jelöltjei és politikusai is minden nap felkeresik az ország különböző szegleteit, és mindenhol szép számú tömeg gyűlik össze, addig a Tisza jelöltjei folytatják a presskukacozást a választási vereség felé. Tudjuk, hogy központi utasítás szerint nem szólalhatnak meg.

A választás közeledtével megjelentek a baloldali hangok is, amelyek a Fidesz győzelmét vetítik előre. Uj Péter, a 444 főszerkesztője egy interjúban elárulta, hogy fölényes Fidesz-győzelmet tart valószínűnek.

Nem csoda, hogy Magyar Péter és tábora teljesen kétségbe van esve. Rendszeresen agresszív, tiszás provokátorokat küldenek a fideszes országjárásra, akik őszintén bevallják, hogy támogatják Ukrajnát, erőszakoskodnak, és megpróbálják megfélemlíteni a békés embereket. Láthatóan nagyon zavarja a Tisza Párt vezetőjét, hogy minden Fidesz-rendezvényen többen vannak, mint náluk.