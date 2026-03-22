„Minden narancssárgába borul” – Orbán Balázs szerint eldőlni látszik a kampány

Orbán Balázs közösségi oldalán értékelte a kampány állását, amelyet Orbán Viktor szavaival jellemzett: „Elbillenni látszik a küzdelem, minden narancssárgába borul.” A bejegyzés szerint a Békemenet fordulópontot hozott, majd az országjárás – Kaposvártól Miskolcig és Hódmezővásárhelyig – tovább erősítette a kormánypártok lendületét, miközben az ellenzéki mozgósítás látványosan gyengébb maradt.
Tömegek, fölény és számok
A Fidesz-KDNP támogatottsága nemcsak a rendezvényeken, hanem a kutatásokban is erősödik.
A Nézőpont Intézet mérése alapján a kormánypártok 46 százalékon állnak, míg a Tisza Párt 40 százalékon, a Mi Hazánk pedig stabil harmadik 8 százalékkal.
A választókerületi adatok is hasonló képet mutatnak: több kulcskörzetben jelentős különbség látható. Kisvárdán például 53–27 az arány, Pápán 48–26, Baján 42–32, de Borsodban és Veszprémben is a Fidesz vezet. Orbán Balázs szerint mindez annak köszönhető, hogy a nemzeti oldal mozgósítása erősödik, miközben az ellenzéki tábor nehezen aktivizálható.
Brüsszel, Ukrajna és a befolyás kérdése
A politikus állítása szerint a kampányba külföldi szereplők is beavatkoznak. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság és a techplatformok „dezinformáció elleni” rendszerei valójában a kampányt befolyásolják, és a Brüsszel-kritikus hangok gyengítésére alkalmasak. Rámutatott:
Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és a techplatformok aktiválták a »dezinformáció elleni« együttműködésüket, amely «tényellenőrök« és Brüsszel által finanszírozott NGO-k bevonásával szűri a kampány tartalmait.”
Kitért arra is, hogy az amerikai jelentések, valamint nemzetközi szereplők nyilatkozatai szerint a cél egy Ukrajna-barát magyar kormány hatalomra segítése lehet. Ezzel összefüggésben említi a Tisza Párt és ukrán szereplők közötti kapcsolatokat, valamint azt, hogy egy közelgő nemzetbiztonsági jelentés további részleteket tárhat fel külföldi finanszírozásról:
Napokon belül nyilvánosságra kerülhet egy nemzetbiztonsági jelentés, ami alapjaiban rázhatja meg az utolsó heteket. A sajtóbeszámolók szerint már a választás előtt kiderülhet, hogy egy politikai erő mögött külföldi, illegális támogatás áll. Egyre inkább kirajzolódik a kapcsolat Kijev, Brüsszel és a Tisza Párt között, politikai és pénzügyi háttérrel.”
Élesen bírálta azt is, hogy Ukrajna választási megfigyelőket küldene Magyarországra, miközben saját választásait halasztja, és szerinte politikai nyomást gyakorol az országra.
Energia, háború és a választás tétje
Orbán Balázs szerint Brüsszel és Ukrajna az olcsó orosz energia kivezetésére törekszik, miközben a magyar kormány a védett árakkal és a Barátság kőolajvezetékkel biztosítaná az ellátást. Egy ellenzéki nyilatkozat kapcsán azt állítja, hogy a Tisza Párt is támogatná az energiapolitikai leválást. A politikus felidézte az Európai Tanács ülését is, ahol szerinte komoly nyomás nehezedett Magyarországra az ukrán finanszírozás ügyében, de a miniszterelnök kitartott álláspontja mellett. Hozzátette:
Amíg az ukránok fenntartják az olajblokádot, addig Magyarország semmilyen Ukrajnának kedvező döntést nem támogat.”
A bejegyzés végkövetkeztetése szerint a választás tétje a béke és biztonság megőrzése, illetve az, hogy Magyarország kimarad-e a háborús konfliktusokból.
Orbán Balázs úgy látja: a nemzeti oldal győzelme esetén nemcsak az ország stabilitása marad fenn, hanem egy szélesebb európai patrióta fordulat is elindulhat.