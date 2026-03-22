„Minden narancssárgába borul” – Orbán Balázs szerint eldőlni látszik a kampány

Orbán Balázs közösségi oldalán értékelte a kampány állását, amelyet Orbán Viktor szavaival jellemzett: „Elbillenni látszik a küzdelem, minden narancssárgába borul.” A bejegyzés szerint a Békemenet fordulópontot hozott, majd az országjárás – Kaposvártól Miskolcig és Hódmezővásárhelyig – tovább erősítette a kormánypártok lendületét, miközben az ellenzéki mozgósítás látványosan gyengébb maradt.

Orbán Balázs úgy értékelte, hogy a Fideszt támogatók aktivizálódtak (Fotó: Kaiser Ákos/MTI)

Tömegek, fölény és számok

A Fidesz-KDNP támogatottsága nemcsak a rendezvényeken, hanem a kutatásokban is erősödik.

A Nézőpont Intézet mérése alapján a kormánypártok 46 százalékon állnak, míg a Tisza Párt 40 százalékon, a Mi Hazánk pedig stabil harmadik 8 százalékkal.

A választókerületi adatok is hasonló képet mutatnak: több kulcskörzetben jelentős különbség látható. Kisvárdán például 53–27 az arány, Pápán 48–26, Baján 42–32, de Borsodban és Veszprémben is a Fidesz vezet. Orbán Balázs szerint mindez annak köszönhető, hogy a nemzeti oldal mozgósítása erősödik, miközben az ellenzéki tábor nehezen aktivizálható.