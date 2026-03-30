Orbán Balázs kemény üzenetet küldött a kiszivárgott terv után: „Ne hagyjuk!”

„A kiugrott tiszás nyilvánosságra hozta a Kapitány-féle energiaátállási tervet: orosz energiáról leválás, rezsicsökkentés és védett árak eltörlése, adóemelés. Ne hagyjuk!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Fotó: Mirkó István

Mint korábban beszámoltunk róla, Csercsa Balázs nyilvánosságra hozta a Tisza Párt tervét. A korábbi szakpolitikus által közzétett dokumentum szerint

a Tisza Párt választási győzelme esetén azonnal kivezetné a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett pedig – elképzeléseik szerint – piaci árat kell bevezetni.

A Mol százhalombattai olajfinomítóját át kell állítani (az orosz Ural típusú nyersolajról Brent olajra), és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni.

Ez a Tisza terve: védett ár helyett jön az energiafüggetlenségi adó

Ez az új adónem a lakossági megtakarításokat terhelné 1-1,5 százalékos adóval.

Közben a Tisza a Magyar Villamos Művek (MVM) privatizációját is elő akarja készíteni, emellett az állam kezébe visszavehető Mol-részvényeket is újraértékesítené. A párt kommunikációjában pedig mindezt a Fidesz–KDNP-kormány „elhibázott energiapolitikájára” akarják fogni.