Magyar Péter volt embere atomcsapást mért a Tiszára: piaci ár, új adó, privatizáció – ezt akarják velünk tenni

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

tisza párt

Orbán Balázs kemény üzenetet küldött a kiszivárgott terv után: „Ne hagyjuk!"

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
„A kiugrott tiszás nyilvánosságra hozta a Kapitány-féle energiaátállási tervet: orosz energiáról leválás, rezsicsökkentés és védett árak eltörlése, adóemelés. Ne hagyjuk!” – írta Orbán Balázs. A nyilvánosságra került dokumentum szerint a Tisza Párt győzelme esetén kivezetnék a védett árakat, piaci rezsit vezetnének be, új adót vetnének ki, és átalakítanák az energiaszektort.
„A kiugrott tiszás nyilvánosságra hozta a Kapitány-féle energiaátállási tervet: orosz energiáról leválás, rezsicsökkentés és védett árak eltörlése, adóemelés. Ne hagyjuk!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kapitány István, Orbán Balázs
Fotó: Mirkó István

Mint korábban beszámoltunk róla, Csercsa Balázs nyilvánosságra hozta a Tisza Párt tervét. A korábbi szakpolitikus által közzétett dokumentum szerint 

a Tisza Párt választási győzelme esetén azonnal kivezetné a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett pedig – elképzeléseik szerint – piaci árat kell bevezetni. 

A Mol százhalombattai olajfinomítóját át kell állítani (az orosz Ural típusú nyersolajról Brent olajra), és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni.  

 

Ez a Tisza terve: védett ár helyett jön az energiafüggetlenségi adó

Ez az új adónem a lakossági megtakarításokat terhelné 1-1,5 százalékos adóval. 

Közben a Tisza a Magyar Villamos Művek (MVM) privatizációját is elő akarja készíteni, emellett az állam kezébe visszavehető Mol-részvényeket is újraértékesítené. A párt kommunikációjában pedig mindezt a Fidesz–KDNP-kormány „elhibázott energiapolitikájára” akarják fogni.

 

 

