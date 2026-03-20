Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta már?

energia

Orbán Balázs kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nemzetközi Energiaügynökség a lakossági spórolásra vonatkozó irracionális ajánlásait bírálta a miniszterelnök politikai igazgatója új Facebook-videójában. Orbán Balázs egyúttal azt sürgette, hogy Brüsszel nyissa meg az utat az olcsó orosz energia előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nincs szükségünk ilyen „jótanácsokra”! – írta Orbán Balázs új Facebook-jelentésében annak kapcsán, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség radikális spórolásra szólította fel az európai lakosságot. A szervezet friss jelentésének szélsőséges ajánlásai szerint az emberek térjenek át alternatív főzési módszerekre, kerüljék a légi közlekedést és haladjanak lassabban az autópályákon. 

Orbán Balázs sürgette, hogy Brüsszel nyissa meg az utat az orosz energia előtt. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Balázs szerint nem megoldás az észszerűtlen spórolás az energiával 

„Brüsszel a háború támogatásával és az orosz energiára kivetett szankciókkal már így is eleget ártott. A közel-keleti konfliktus tovább rontott a nemzetközi energiahelyzeten: minden nap lángokban áll egy kulcsfontosságú energetikai létesítmény. 

Brüsszel ebben a helyzetben mégis összejátszik az ukránokkal, hogy az orosz energia elzárásán keresztül zsarolják Magyarországot. 

És a Nemzetközi Energiaügynökség mit tesz? Azt mondja az embereknek – Önöknek, nekem, mindenkinek –, hogy spóroljunk az üzemanyaggal és ne főzzünk otthon gázzal. Ez most valami vicc?” – fejtette ki a miniszterelnök politikai igazgatója.

Azt javasoljuk – folytatta –, hogy ahelyett, hogy ilyen „jótanácsokat” adnának az embereknek, egyeztessenek a brüsszeli vezetőkkel, hogy fejezzék be a katasztrofális politikájukat. 

– Hagyják abba az ukrán háború finanszírozását, nyissák újra az útvonalakat az orosz energia előtt, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az energiaárak mérséklődjenek! – hangsúlyozta Orbán Balázs.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!