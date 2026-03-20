Orbán Balázs kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Nincs szükségünk ilyen „jótanácsokra”! – írta Orbán Balázs új Facebook-jelentésében annak kapcsán, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség radikális spórolásra szólította fel az európai lakosságot. A szervezet friss jelentésének szélsőséges ajánlásai szerint az emberek térjenek át alternatív főzési módszerekre, kerüljék a légi közlekedést és haladjanak lassabban az autópályákon.

Orbán Balázs sürgette, hogy Brüsszel nyissa meg az utat az orosz energia előtt.

Orbán Balázs szerint nem megoldás az észszerűtlen spórolás az energiával

„Brüsszel a háború támogatásával és az orosz energiára kivetett szankciókkal már így is eleget ártott. A közel-keleti konfliktus tovább rontott a nemzetközi energiahelyzeten: minden nap lángokban áll egy kulcsfontosságú energetikai létesítmény.

Brüsszel ebben a helyzetben mégis összejátszik az ukránokkal, hogy az orosz energia elzárásán keresztül zsarolják Magyarországot.

És a Nemzetközi Energiaügynökség mit tesz? Azt mondja az embereknek – Önöknek, nekem, mindenkinek –, hogy spóroljunk az üzemanyaggal és ne főzzünk otthon gázzal. Ez most valami vicc?” – fejtette ki a miniszterelnök politikai igazgatója.

Azt javasoljuk – folytatta –, hogy ahelyett, hogy ilyen „jótanácsokat” adnának az embereknek, egyeztessenek a brüsszeli vezetőkkel, hogy fejezzék be a katasztrofális politikájukat.