Orbán Balázs: Kinek mit intézett a kormánya – újabb energiaellátási kockázatok Európában

Orbán Balázs a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a közel-keleti válsághelyzet miatt súlyosan elhamarkodott lett Nyugat-Európa erőltetett ütemű leválása az olcsó orosz energiahordozókról.
Orbán Balázs: Magyarország nem enged a zsarolásnak!
A fideszes politikus szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet már most érezteti hatását az európai energiaellátásban. Bejegyzésében arról írt, hogy a lengyel állami energiavállalat figyelmeztetést kapott egyik fontos beszállítójától.
Lengyelország állami olajvállalata, az Orlen vészhelyzeti értesítést kapott egyik beszállítójától, a QatarEnergytől: a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt az áprilisi–májusi LNG-szállítmányok késhetnek, vagy akár el is maradhatnak.”
- írja Orbán Balázs, aki ezután a lengyel energiapolitikát bírálta felidézve Radek Sikorski lengyel külügyminiszter korábbi nyilatkozatát.
Lengyelország külügyminisztere, Radek Sikorski néhány évvel ezelőtt még lelkesen ünnepelte az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantását. Azóta bebizonyosodott, hogy a német gázvezetéket Ukrajna robbantotta fel. A szabotázsakció a II. világháború óta a legnagyobb, európai infrastruktúrát érintő támadás volt.”
- tette hozzá Orbán Balázs, aki úgy látja, hogy az eset komoly szerepet játszott az európai energiapiac meggyengülésében.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ráadásul Magyarország jelenleg egy újabb nyomásgyakorlással szembesül.
Ukrajna most a Barátság kőolajvezeték elzárásán keresztül zsarolja Magyarországot, Zelenszkij elnök pedig halálosan fenyegette meg Orbán Viktort. Magyarország mindent megtesz, hogy biztosítsa az ország és a magyarok biztonságát. Nem engedünk a zsarolásnak!”
- írta Orbán Balázs.