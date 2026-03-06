Orbán Balázs: Kinek mit intézett a kormánya – újabb energiaellátási kockázatok Európában

Orbán Balázs a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a közel-keleti válsághelyzet miatt súlyosan elhamarkodott lett Nyugat-Európa erőltetett ütemű leválása az olcsó orosz energiahordozókról.

Az európai energiabiztonság romlására és a geopolitikai feszültségek következményeire hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint a közel-keleti helyzet és az európai energiapolitikai döntések egyaránt komoly kockázatokat jelentenek a kontinens számára. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Orbán Balázs: Magyarország nem enged a zsarolásnak!

A fideszes politikus szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet már most érezteti hatását az európai energiaellátásban. Bejegyzésében arról írt, hogy a lengyel állami energiavállalat figyelmeztetést kapott egyik fontos beszállítójától.

Lengyelország állami olajvállalata, az Orlen vészhelyzeti értesítést kapott egyik beszállítójától, a QatarEnergytől: a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt az áprilisi–májusi LNG-szállítmányok késhetnek, vagy akár el is maradhatnak.”

- írja Orbán Balázs, aki ezután a lengyel energiapolitikát bírálta felidézve Radek Sikorski lengyel külügyminiszter korábbi nyilatkozatát.

Lengyelország külügyminisztere, Radek Sikorski néhány évvel ezelőtt még lelkesen ünnepelte az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantását. Azóta bebizonyosodott, hogy a német gázvezetéket Ukrajna robbantotta fel. A szabotázsakció a II. világháború óta a legnagyobb, európai infrastruktúrát érintő támadás volt.”

- tette hozzá Orbán Balázs, aki úgy látja, hogy az eset komoly szerepet játszott az európai energiapiac meggyengülésében.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ráadásul Magyarország jelenleg egy újabb nyomásgyakorlással szembesül.

Ukrajna most a Barátság kőolajvezeték elzárásán keresztül zsarolja Magyarországot, Zelenszkij elnök pedig halálosan fenyegette meg Orbán Viktort. Magyarország mindent megtesz, hogy biztosítsa az ország és a magyarok biztonságát. Nem engedünk a zsarolásnak!”

- írta Orbán Balázs.