Orbán Balázs

Orbán Balázs: Legyőzzük az ukránpárti erőket!

A miniszterelnök politikai igazgatója arról beszélt, hogy a magyar családok jövője a tét az áprilisi választásokon. Orbán Balázs szerint a Fidesz szépen halad a győzelem felé.
Kül- és belpolitikai szempontok együttes figyelembevételével egyértelművé válik: a magyar családoknak és háztartásoknak nem lesz jövője olcsó energia nélkül – erről beszélt Orbán Balázs.

A magyar családok jövőjéről beszélt Orbán Balázs (Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztőség)
Orbán Balázs: Egy ukránpárti kormány kiénekelné a sajtót a szánkból

Nem szabad hagyni, hogy Magyarország érdekével ellentétes döntések szülessenek. Nem szabad hagyni, hogy Magyarországon egy ukránpárti kormány legyen. Szerintem az, hogy ez ennek a választásnak a tétje, ez megerősíti a kormánypártokat, mobilizálja a szavazóinkat, és haladunk egy szép győzelem felé”

– fogalmazott.

 

 

