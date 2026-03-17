Orbán Balázs: Ma Eger megmutatta!

„Ma Eger is megmutatta, hogy mi vagyunk az a békés többség, amelyből április 12-én győztes többség lesz!” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának egri állomásán, a Dobó téren 2026. március 17-én

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a választás tétje az, hogy Magyarország képes marad-e kívül tartani magát a háborún. Úgy fogalmazott: áprilisban mindenkire szükség lesz, aki megértette, hogy az ország jövője ezen múlik.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a kormány békét akar, akkor is, ha Brüsszelből és Kijevből nyomás nehezedik rá. Hozzátette:

nemet kell mondani a háborúra, valamint azokra a politikai erőkre, amelyek a hatalom megszerzése érdekében külső megállapodásokat kötöttek.

Álláspontja szerint Magyarországnak nem ukránpárti, hanem nemzeti érdekeket képviselő kormányra van szüksége.