Orbán Balázs: Magyar Péter pont olyan kétszínű és hazug, mint Ursula von der Leyen

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében bírálta azt ahogy Ursula von der Leyen a napokban teljesen megváltoztatta az energiapolitikai álláspontját, mert az szerinte jól példázza az európai politikában megtapasztalható ellentmondásokat.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az európai energiapolitika egyik legnagyobb ellentmondása az, hogy Ursula von der Leyen most már elítéli azt a politikai döntést amit saját maga hozott meg az atomenergia háttérbe szorításáról. Orbán Balázs úgy véli, hogy Magyar Péter pedig pont egy ugyanolyan kétszínű, megbízhatatlan politikus, mint az Európai Bizottság elnöke

Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

Orbán Balázs szerint visszatetszést keltő az, ahogy a Bizottság elnöke képes a saját döntését stratégiai hibának nevezni

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott:

Képmutatás a köbön, amikor az Európai Bizottság elnöke ma már stratégiai hibának nevezi azt a döntést, amelyet korábban ő maga is támogatott.”

A bejegyzésben Orbán Balázs felidézte azt a nyilatkozatot, amelyben Ursula von der Leyen elismerte, hogy az atomenergia visszaszorítása az Európai Unióban komoly következményekkel járt.

Az Európai Bizottság elnöke szerint az atomenergia háttérbe szorítása „stratégiai hiba” volt Európa számára, mert az atomenergia megbízható, alacsony kibocsátású és viszonylag olcsó energiaforrás.

Orbán Balázs ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy amikor korábban az atomenergia jövőjéről szavaztak európai szinten, Ursula von der Leyen az atomenergia megszüntetését támogató álláspont mellett voksolt.

A politikus szerint mindez jól mutatja az európai balliberális politika következetlenségét.

Képmutatás a köbön. Magyar Péternek volt honnan tanulnia!”

– fogalmazott bejegyzésében Orbán Balázs.