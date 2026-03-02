Orbán Balázs: Magyar Péter fejezze be a hazudozást!

Határozottan reagált Magyar Péter kijelentéseire a közösségi oldalán Orbán Balázs, aki szerint a Tisza Párt elnöke ellentmondásba keveredett saját politikai közegével.

A miniszterelnök politikai igazgatója élesen bírálta Magyar Péter kijelentéseit a háború kérdésében, mert az ellentmondásos a saját politikai közösségének a nyilatkozatai tükrében. Orbán Balázs szerint a háború és béke kérdése nem kommunikációs játék, hanem nemzeti szuverenitási ügy. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Orbán Balázs szerint a magyar választóknak joguk van tisztán látni abban, hogy a Tisza Párt milyen álláspontot képvisel valójában a háború kérdésében

Orbán Balázs arra szólította fel Magyar Pétert, hogy „fejezze be a hazudozást”, miután a Tisza vezetője úgy fogalmazott:

Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az európaiak háborút akarnak.”

A politikai igazgató szerint azonban a kijelentés nincs összhangban sem a párt szakértőinek, sem a Tiszával szövetséges uniós politikusoknak a megszólalásaival.

A bejegyzésben Orbán Balázs felidézte, hogy a Tisza katonai szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz korábban úgy fogalmazott:

Hogyha baj van, akkor berántunk mindenkit.”

Szerinte ez a mondat éppen az ellenkezőjét sugallja annak, mint amit Magyar Péter állít.

Orbán Balázs arra is hivatkozott, hogy több európai politikus az elmúlt időszakban a katonai támogatás fokozását sürgette Ukrajna irányába. A bejegyzésben idézett mondatok:

„Fel kell pörgetnünk Ukrajna katonai támogatását.”

„Most jött el az ideje annak, hogy csapatokat küldjünk Európába.”

„Ez egy álom lenne.”

„Európa harcban áll.”

„Fel kell készülnünk arra a munkára, amit a nagyszüleink és dédszüleink végeztek.”

„Európának harcolnia kell.”

„Mikor lesz Németország ismét készen a háborúra?”

„Mindent meg kell tennünk, hogy 2029-re készen álljunk. Ez a célunk.”

Orbán Balázs szerint ezek a kijelentések azt mutatják, hogy az európai politikai térben erősödik a háborús retorika, ami ellentmond Magyar Péter állításának.

A politikai igazgató úgy véli: a magyar választóknak joguk van tisztán látni abban, hogy a Tisza Párt milyen álláspontot képvisel valójában a háború kérdésében.