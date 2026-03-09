Hírlevél
Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

Orbán Balázs: Magyar Péter jobban teszi, ha csendben marad

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
„Magyar Péter jobban teszi, ha csendben marad, és hagyja, hogy a nemzeti kormány tegye a dolgát!” – fogalmazott Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint akik támogatják Ukrajna háborús erőfeszítéseit, az energiaszankciókat és az orosz energiáról való leválást, politikai felelősséget viselnek a benzin- és energiaárak emelkedéséért. Úgy véli, Zelenszkij olajblokádja is hozzájárul a dráguláshoz.
Magyar PéterVálasztás 2026Orbán Balázs

„Aki támogatja az ukránok háborús erőfeszítéseit, aki támogatja az energiaszankciókat, aki támogatja az orosz energiáról való leválást, és aki támogatja Zelenszkij olajblokádját, az politikailag személyesen felelős a benzin- és energiaárak emelkedéséért” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, Tisza Párt, Magyar Péter
Orbán Balázs Fotó: AFP

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a jelenlegi energiapiaci feszültségek mögött egyértelmű politikai döntések állnak. Úgy fogalmazott: azok a szereplők, akik támogatják Ukrajna háborús erőfeszítéseit, az energiaszankciókat és az orosz energiahordozókról való leválást, közvetlenül hozzájárulnak az energiaárak növekedéséhez.

Orbán Balázs úgy látja, hogy az Ukrajnához köthető olajblokád is ebbe a folyamatba illeszkedik. Álláspontja szerint 

ezek az intézkedések végső soron a benzin és más energiahordozók árának emelkedésében jelennek meg, amelynek következményeit a fogyasztók érzik meg.

A politikai igazgató üzenetet fogalmazott meg Magyar Péter felé is. Mint mondta, a Tisza Párt vezetője jobban tenné, ha „csendben maradna”, és hagyná, hogy a nemzeti kormány végezze a munkáját. Orbán Balázs szerint a kabinet célja továbbra is az, hogy megvédje Magyarország energiaellátását és a magyar családokat az energiaválság következményeitől.

 

