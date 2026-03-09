Orbán Balázs: Magyar Péter jobban teszi, ha csendben marad

„Aki támogatja az ukránok háborús erőfeszítéseit, aki támogatja az energiaszankciókat, aki támogatja az orosz energiáról való leválást, és aki támogatja Zelenszkij olajblokádját, az politikailag személyesen felelős a benzin- és energiaárak emelkedéséért” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs Fotó: AFP

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a jelenlegi energiapiaci feszültségek mögött egyértelmű politikai döntések állnak. Úgy fogalmazott: azok a szereplők, akik támogatják Ukrajna háborús erőfeszítéseit, az energiaszankciókat és az orosz energiahordozókról való leválást, közvetlenül hozzájárulnak az energiaárak növekedéséhez.

Orbán Balázs úgy látja, hogy az Ukrajnához köthető olajblokád is ebbe a folyamatba illeszkedik. Álláspontja szerint

ezek az intézkedések végső soron a benzin és más energiahordozók árának emelkedésében jelennek meg, amelynek következményeit a fogyasztók érzik meg.

A politikai igazgató üzenetet fogalmazott meg Magyar Péter felé is. Mint mondta, a Tisza Párt vezetője jobban tenné, ha „csendben maradna”, és hagyná, hogy a nemzeti kormány végezze a munkáját. Orbán Balázs szerint a kabinet célja továbbra is az, hogy megvédje Magyarország energiaellátását és a magyar családokat az energiaválság következményeitől.