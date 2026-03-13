El se hiszi, mit mondott Magyar Péter!

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Választások után bármit lehet. Mintha hallottuk volna már ezt néhányszor a Tisza Pártban. Orbán Balázs videóbejegyzésében mutatja be a tiszás vezetők kétarcúságát.
Magyar PéterTarr Zoltántisza pártVálasztás 2026Orbán Balázs

Magyar Péterék elmondták előre, hogy nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknának: nem mondhatják el, hogy támogatják Ukrajna EU-csatlakozását, odaadnák a pénzünket Ukrajnának és leválnának az olcsó orosz energiáról. Elég a kétarcúságból! – írta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója pénteki Facebook-videóbejegyzéséhez.

Orbán Balázs bemutatta: a két tiszás vezető mondatai magukért beszélnek, Tisza, Tisza Párt, TiszaPárt, tüntetés, demonstráció, Lánchíd, Budapest, 2025.12.13., Magyar Péter, MagyarPéter
Orbán Balázs bemutatta: a két tiszás vezető mondatai magukért beszélnek
Fotó: Csudai Sándor

A miniszterelnök politikai igazgatója közzétett videójában felidézi egyrészt Magyar Péter, másrészt Tarr Zoltán szavait arról, hogy

nem szabad mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Eljárt Tarr Zoltán szája – jogerősen lebukott a Tisza

Orbán Balázs bemutatta: a két tiszás vezető mondatai magukért beszélnek

„Magyar Péter: Most rendszerváltásra van szükség, utána bármit lehet."

Tarr Zoltán: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

– hallható a videóban.

