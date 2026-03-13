El se hiszi, mit mondott Magyar Péter!

Választások után bármit lehet. Mintha hallottuk volna már ezt néhányszor a Tisza Pártban. Orbán Balázs videóbejegyzésében mutatja be a tiszás vezetők kétarcúságát.
Magyar Péterék elmondták előre, hogy nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknának: nem mondhatják el, hogy támogatják Ukrajna EU-csatlakozását, odaadnák a pénzünket Ukrajnának és leválnának az olcsó orosz energiáról. Elég a kétarcúságból! – írta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója pénteki Facebook-videóbejegyzéséhez.
A miniszterelnök politikai igazgatója közzétett videójában felidézi egyrészt Magyar Péter, másrészt Tarr Zoltán szavait arról, hogy
nem szabad mindent elmondani, mert akkor megbuknak.
Orbán Balázs bemutatta: a két tiszás vezető mondatai magukért beszélnek
„Magyar Péter: Most rendszerváltásra van szükség, utána bármit lehet."
Tarr Zoltán: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. Választást kell nyerni, utána mindent lehet”
– hallható a videóban.
