Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Orbán Balázs

Magyar Péter ukránpárti kormánya ezt művelné Magyarországon

Tegnap, 10:24
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukránok segítik a Tisza Párt kampányát, cserébe ukránpárti kormányt alakítanának. Magas energiaárakat és ezzel gazdasági káoszt akarnak előidézni Magyarországon, reményeik szerint növelve Magyar Péter választási esélyeit – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsfenyegetéskormányukránpártiválaszlépésZelenszkijMagyar PéterMagyarország

Magyar Péter ukránpárti kormányt akar Magyarországon. Tegnap mindenki megtapasztalhatta, hogy az mivel járna. Nem kérünk belőle! – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook oldalán péntelken.

OrbánBalázs, Orbán Balázs
Orbán Balázs: Magyarország nem hagyja magát

Orbán felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránok segítik Magyar Péter kampányát, cserébe a Tisza ukránpárti kormányt alakítana. Emlékezzünk, hogy

nemrég a tiszások még az Európai Parlamentben ukrán zászlós pólóban tapsolták Zelenszkijt”

– hívta fel a figyelmet a tiszások kétarcúságára.

Orbán Viktor brutális részleteket mondott az ukrán fenyegetésről

Az ukrán elnök maga is bevallotta, hogy az egész olajblokádot politikai célból csinálja, Magyar Péter érdekében. Magas energiaárakat és ezzel gazdasági káoszt akar előidézni Magyarországon – reményeik szerint növelve Magyar Péter választási esélyeit – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs: Magyarország nem hagyja magát

A Tisza ehhez végig asszisztált, hiszen ők is megígérték Brüsszelnek és Kijevnek, hogy leválasztják hazánkat az olcsó orosz energiáról. Ezt legalább hat alkalommal támogatták is az Európai Parlamentben –hívta fel a figyelmet Orbán, hangsúlyozva:

Magyarország nem hagyja magát és válaszlépéseket tett.”

A politikus hozzátette, többek közt amiatt fenyegette meg Zelenszkij halálosan Orbán Viktort, mert

megakasztotta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Ez volt az a lépés, ami Kijevet a legérzékenyebben érintette.

Orbán Balázs hozzátette, ukrán szövetségese miatt „szorul a cipő Magyar Péter lábán”, ezért ismét megy a színjáték – ebből is látszik, hogy a Tisza Párt vezetője egy igazi kétszínű alak, aki súlyos kockázat Magyarország biztonságára nézve!

A fenyegetéstől nem ijedünk meg! Alkuba nem bocsátkozunk!”

– hangsúlyozta.

A Fidesz a biztos választás!”

– tette hozzá.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!