Magyar Péter ukránpárti kormánya ezt művelné Magyarországon

Magyar Péter ukránpárti kormányt akar Magyarországon. Tegnap mindenki megtapasztalhatta, hogy az mivel járna. Nem kérünk belőle! – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook oldalán péntelken.

Orbán Balázs: Magyarország nem hagyja magát

Orbán felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránok segítik Magyar Péter kampányát, cserébe a Tisza ukránpárti kormányt alakítana. Emlékezzünk, hogy

nemrég a tiszások még az Európai Parlamentben ukrán zászlós pólóban tapsolták Zelenszkijt”

– hívta fel a figyelmet a tiszások kétarcúságára.