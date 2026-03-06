Magyar Péter ukránpárti kormánya ezt művelné Magyarországon

Magyar Péter ukránpárti kormányt akar Magyarországon. Tegnap mindenki megtapasztalhatta, hogy az mivel járna. Nem kérünk belőle! – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook oldalán péntelken.
Orbán felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránok segítik Magyar Péter kampányát, cserébe a Tisza ukránpárti kormányt alakítana. Emlékezzünk, hogy
nemrég a tiszások még az Európai Parlamentben ukrán zászlós pólóban tapsolták Zelenszkijt”
– hívta fel a figyelmet a tiszások kétarcúságára.
Az ukrán elnök maga is bevallotta, hogy az egész olajblokádot politikai célból csinálja, Magyar Péter érdekében. Magas energiaárakat és ezzel gazdasági káoszt akar előidézni Magyarországon – reményeik szerint növelve Magyar Péter választási esélyeit – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs: Magyarország nem hagyja magát
A Tisza ehhez végig asszisztált, hiszen ők is megígérték Brüsszelnek és Kijevnek, hogy leválasztják hazánkat az olcsó orosz energiáról. Ezt legalább hat alkalommal támogatták is az Európai Parlamentben –hívta fel a figyelmet Orbán, hangsúlyozva:
Magyarország nem hagyja magát és válaszlépéseket tett.”
A politikus hozzátette, többek közt amiatt fenyegette meg Zelenszkij halálosan Orbán Viktort, mert
megakasztotta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Ez volt az a lépés, ami Kijevet a legérzékenyebben érintette.
Orbán Balázs hozzátette, ukrán szövetségese miatt „szorul a cipő Magyar Péter lábán”, ezért ismét megy a színjáték – ebből is látszik, hogy a Tisza Párt vezetője egy igazi kétszínű alak, aki súlyos kockázat Magyarország biztonságára nézve!
A fenyegetéstől nem ijedünk meg! Alkuba nem bocsátkozunk!”
– hangsúlyozta.
A Fidesz a biztos választás!”
– tette hozzá.