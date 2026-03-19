Orbán Balázs: Erre még Zelenszkij is elégedetten csettintene

Varga Ádám publicista a tiszás nemzeti meneten készített interjút a résztvevőkkel, és megdöbbentő reakciók érkeztek. Ennek a videónak egy részletét osztotta meg Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán, és megállapította, a tiszások folytatják a fenyegetéseket és támogatnák Ukrajnát.
Orbán Balázs által közölt részlet is elég szemléletesen bemutatja milyen a tiszások nézete a Magyarországot érintő kérdésekben.
Varga Ádámot többször meg is fenyegették, de volt, aki szívesen válaszolt neki. A publicista arra volt kíváncsi, hogy a Tisza Párt hívei mit gondolnak Zelenszkij fenyegetéséről, Magyar Péter ukrajnai kapcsolatairól, az olcsó orosz olajról és a világban zajló történésekről úgy általában.
Valaki szerint annak ellenére fel kéne venni Ukrajnát az Európai Unióba, mert attól erősebbé válik Európa. Még úgyis, hogy Ukrajna jelenleg háborúban áll.
Egy idősebb hölgy pedig csak azért szorgalmazná, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, mert
Most már elég volt az oroszokból.”
