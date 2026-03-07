Orbán Balázs: Melyik pártra gondoltunk?

Hírlevél
Orbán Balázs egy hosszú bejegyzésben sorolta fel, szerinte mely politikai erő áll közel Ukrajnához és Brüsszelhez. A miniszterelnök politikai igazgatója a végén egy kérdést tett fel követőinek.
orbán balázsukrajnaMagyar Péter

Orbán Balázs közösségi oldalán tett közzé egy hosszabb bejegyzést, amelyben több pontban sorolta fel, szerinte mely politikai erő képvisel Ukrajnához és Brüsszelhez köthető álláspontokat. A miniszterelnök politikai igazgatója a felsorolás végén kérdést intézett követőihez: „Melyik pártra gondoltunk?”

Orbán Balázs
Orbán Balázs
Fotó: Bús Csaba

Orbán Balázs a bejegyzésben többek között azt írta, hogy az általa említett párt megszavaztatta Ukrajna EU-csatlakozását saját követőivel, bagatellizálta a csatlakozás veszélyeit, és szerinte olyan politikusok tartoznak hozzá, akik szoros kapcsolatokat ápolnak ukrán szereplőkkel. A politikus Brüsszel szerepét is említette, és azt állította, hogy az érintett politikai erő nem tudna nemet mondani az uniós elvárásokra.

A politikus a bejegyzés végén arra kérte követőit, hogy hozzászólásban írják meg, szerintük melyik pártról lehet szó.

 

