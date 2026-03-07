Orbán Balázs: Melyik pártra gondoltunk?

Orbán Balázs közösségi oldalán tett közzé egy hosszabb bejegyzést, amelyben több pontban sorolta fel, szerinte mely politikai erő képvisel Ukrajnához és Brüsszelhez köthető álláspontokat. A miniszterelnök politikai igazgatója a felsorolás végén kérdést intézett követőihez: „Melyik pártra gondoltunk?”

Orbán Balázs

Fotó: Bús Csaba

Orbán Balázs: Melyik pártra gondoltam?

Orbán Balázs a bejegyzésben többek között azt írta, hogy az általa említett párt megszavaztatta Ukrajna EU-csatlakozását saját követőivel, bagatellizálta a csatlakozás veszélyeit, és szerinte olyan politikusok tartoznak hozzá, akik szoros kapcsolatokat ápolnak ukrán szereplőkkel. A politikus Brüsszel szerepét is említette, és azt állította, hogy az érintett politikai erő nem tudna nemet mondani az uniós elvárásokra.

A politikus a bejegyzés végén arra kérte követőit, hogy hozzászólásban írják meg, szerintük melyik pártról lehet szó.