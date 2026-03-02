Orbán Balázs: Ne színészkedjen Magyar Péter!

Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni! – figyelmeztette Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Pétert.
Orbán Balázs emlékeztetett, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya.
A politikai igazgató arra is felhívta a figyelmet,
Orbán Viktor felszólította Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat”
– majd hozzátette, Magyar Péter egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot.
A nemzetközi sajtó szerint folyamatosan tartja a kapcsolatot Zelenszkijvel, és Münchenben a blokád előtt megegyeztek arról, hogy összejátszanak annak érdekében, hogy a választások előtt energiaellátási káosz és benzinár-emelkedés legyen”
– közölte Orbán Balázs.
