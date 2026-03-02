Hírlevél
Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni! – figyelmeztette Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Pétert.
Orbán Balázs emlékeztetett, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Orbán Balázs: Ne színészkedjen Magyar Péter!
Orbán Balázs: Ne színészkedjen Magyar Péter! Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A politikai igazgató arra is felhívta a figyelmet, 

Orbán Viktor felszólította Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat”

 – majd hozzátette, Magyar Péter egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot.

A nemzetközi sajtó szerint folyamatosan tartja a kapcsolatot Zelenszkijvel, és Münchenben a blokád előtt megegyeztek arról, hogy összejátszanak annak érdekében, hogy a választások előtt energiaellátási káosz és benzinár-emelkedés legyen”

 – közölte Orbán Balázs.

 

