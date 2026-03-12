Orbán Balázs: Nem dőlünk be Kijev és a Tisza Párt zsarolásának, marad a védett ár

Orbán Balázs az Arab-öbölben tapasztalható állapotokról számolt be közösségi oldalán.
Irán az elmúlt 24 órában jelentősen fokozta a kereskedelmi hajók és olajtankerek elleni támadásokat a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében”
– emlékeztetett a politikai igazgató.
Orbán Balázs megemlíti, hogy találat ért egy amerikai zászló alatt közlekedő olajtankert, valamint dróntámadás érte Omán egyik legnagyobb tengeri olajtároló létesítményét.
Ebben a helyzetben Zelenszkij pedig Magyar Péterrel szövetségben olajblokádon keresztül zsarolja Magyarországot”
– hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, majd hozzátette, valószínűleg arra számítanak, hogy a növekvő energiaárak javítják a Tisza Párt választási esélyeit.
Magyarországon a benzin piaci ára 630 forintra emelkedett, a gázolaj piaci ára elérte a 655 forintot. A magyar kormány döntésének köszönhetően a védett ár azonban stabil, így nem a magyar emberek fizetik meg a közel-keleti konfliktus árát.