Orbán Balázs: Nem dőlünk be Kijev és a Tisza Párt zsarolásának, marad a védett ár

A nemzetközi hírügynökségek ma reggel már arról számoltak be, hogy a közel-keleti helyzet miatt az olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként, annak ellenére, hogy több ország is történelmi mértékű stratégiai készleteket szabadított fel – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs az Arab-öbölben tapasztalható állapotokról számolt be közösségi oldalán.

Orbán Balázs: A közel-keleti konfliktus hatásaira akar ráerősíteni az ukrán-tiszás olajblokád, hogy ezzel javítsák a Tisza Párt esélyeit
Orbán Balázs: A közel-keleti konfliktus hatásaira akar ráerősíteni az ukrán-tiszás olajblokád, hogy ezzel javítsák a Tisza Párt esélyeit. Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Irán az elmúlt 24 órában jelentősen fokozta a kereskedelmi hajók és olajtankerek elleni támadásokat a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében”

 – emlékeztetett a politikai igazgató.

Orbán Balázs megemlíti, hogy találat ért egy amerikai zászló alatt közlekedő olajtankert, valamint dróntámadás érte Omán egyik legnagyobb tengeri olajtároló létesítményét.

Ebben a helyzetben Zelenszkij pedig Magyar Péterrel szövetségben olajblokádon keresztül zsarolja Magyarországot”

 – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, majd hozzátette, valószínűleg arra számítanak, hogy a növekvő energiaárak javítják a Tisza Párt választási esélyeit.

Magyarországon a benzin piaci ára 630 forintra emelkedett, a gázolaj piaci ára elérte a 655 forintot. A magyar kormány döntésének köszönhetően a védett ár azonban stabil, így nem a magyar emberek fizetik meg a közel-keleti konfliktus árát.

 

