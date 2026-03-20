Nevetséges kérdésekkel támadták le Orbán Balázst a balos újságírók – videó

Isaszegen járt a miniszterelnök politikai igazgatója; Orbán Balázs azzal a céllal érkezett a településre, hogy meggyőzze a választókat: ne szavazzanak egy ukránpárti politikusra.
Orbán Balázst valamilyen – látszólag számára is – érthetetlen okokból az ukránpárti politikáról kérdezték ellenzéki portálok újságírói. Nem szokatlan módon ezúttal is teljes káosz és összefüggéstelenség uralta a riporterek kérdéseit, Orbán Balázs mégis türelmesen válaszolt – már amikor hagyták szóhoz jutni.
Orbán Balázst megrohamozták a balos újságírók
Arra voltak kíváncsiak, mit gondol az ukránpárti politikáról, azonban Orbán Balázs elmondta: elhatárolódik minden hasonló akciótól, és semmi köze hozzá. Az újságírók egymás szavába, idegesen kérdezték a politikust olyan témákban, amelyek távol állnak a Fidesz nézeteitől.
Egyre idegesebb az ukránpárti sajtó, és azt is tudjuk, hogy miért: nem áll jól Zelenszkij jelöltjének a szénája”
– fűzte hozzá Orbán Balázs.
