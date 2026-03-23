Óriási nemzetbiztonsági kockázat, ha egy újságíró valójában külföldi ügynök

Újabb bejegyzésben reagált Orbán Balázs a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos ügyre. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról írt: szerinte súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, ha egy külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatba hozott újságíró befolyást szerezne a magyar külügy működésében.
Ma az is kiderült, hogy egy külföldi titkosszolgálat által beszervezett ember bármire ráláthatna egy esetleges Tisza-kormány külügyminisztériumában, és ez az ember dönthetne arról, hogy ki dolgozhat ott és ki nem. Mindezt a Tisza vezető politikusa ajánlotta fel neki. Hihetetlen kockázat!
– írta Orbán Balázs.
A politikus bejegyzése annak az ügynek a folytatása, amelyben egy kiszivárgott hangfelvétel került nyilvánosságra. A felvételt a Mandiner publikálta, és egy olyan beszélgetést tartalmaz, amelyben Panyi Szabolcs újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével.
A felvételen az is elhangzik, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát megadták egy külföldi szolgálatnak, amely így figyelhette a magyar külügyminiszter telefonforgalmát. Panyi Szabolcs később a közösségi oldalán elismerte, hogy ő hallható a hangfelvételen, ugyanakkor azt írta: a Mandiner egy közte és egy forrása közötti beszélgetést hozott nyilvánosságra, amelyet – állítása szerint – valakik lehallgattak.
A hanganyagban Orbán Anita neve is felmerül, akit a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjeként emlegetnek. A felvételen az újságíró arról beszél, hogy jó kapcsolatban áll a politikussal, és korábban a kampánycsapatában is dolgozott. A beszélgetésben az is elhangzik, hogy kormányváltás esetén javaslatokat tehetne arra, kik dolgozhassanak a külügyminisztériumban.
Az ügy miatt Orbán Viktor miniszterelnök vizsgálatot rendelt el. A kormányfő szerint egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, ezért az igazságügyi minisztert utasította a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információk kivizsgálására.