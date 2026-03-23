Óriási nemzetbiztonsági kockázat, ha egy újságíró valójában külföldi ügynök

Újabb bejegyzésben reagált Orbán Balázs a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos ügyre. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról írt: szerinte súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, ha egy külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatba hozott újságíró befolyást szerezne a magyar külügy működésében.

Ma az is kiderült, hogy egy külföldi titkosszolgálat által beszervezett ember bármire ráláthatna egy esetleges Tisza-kormány külügyminisztériumában, és ez az ember dönthetne arról, hogy ki dolgozhat ott és ki nem. Mindezt a Tisza vezető politikusa ajánlotta fel neki. Hihetetlen kockázat!

– írta Orbán Balázs.

A politikus bejegyzése annak az ügynek a folytatása, amelyben egy kiszivárgott hangfelvétel került nyilvánosságra. A felvételt a Mandiner publikálta, és egy olyan beszélgetést tartalmaz, amelyben Panyi Szabolcs újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével.