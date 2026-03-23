Felháborító! Lebukott az ellenzéki újságíró – külföldi titkosszolgálati akcióban vesz részt

Felborítónak nevezte Orbán Balázs azt, ami egy kiszivárgott hangfelvételből derül ki Panyi Szabolccsal kapcsolatban, s ami a Mandiner cikkében jelent meg. A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról írt, hogy az újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt.

Orbán Balázs cikinek nevezte a tiszások viselkedését

Fotó: Bús Csaba /

A bejegyzés szerint a felvételből az derül ki, hogy Panyi Szabolcs „külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt”, és ezek segítségével hallgatták le a magyar külügyminisztert.

Orbán Balázs azt írta, hogy az ügy „egészen felháborító”, majd hozzátette: a felvétel alapján az is kiderül, hogy az újságíró kapcsolatban áll Orbán Anitával, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével. A politikai igazgató állítása szerint Panyi Szabolcs és Orbán Anita „szorosan dolgoznak együtt”, és korábban az újságíró a politikus kampánycsapatának is tagja volt. Orbán Balázs szerint, ha Orbán Anita lenne Magyarország külügyminisztere, akkor Panyi Szabolcs „bármilyen külügyi információhoz hozzáférhetne”.

Ezt nem fogjuk hagyni, Magyarországnak nem ukránpárti, hanem nemzeti kormányra van szüksége!

– fogalmazott Orbán Balázs.