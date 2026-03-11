Ezért kapálóznak a tiszások a védett üzemanyagár miatt

Hírlevél
Minél magasabbak az energiaárak, és minél többet fizetnek a magyar emberek az energiáért, annál többet keresnek a tiszás politikusok. Több száz millió néhány hét alatt. Orbán Balázs szerint így már érthető a tiszások kapálózása az üzemanyagárakat megfékező védett árak miatt.
A védett benzinárnak csak az nem örül, akinek nagyon sok Shell részvénye van. Vajon miért? – tette fel a kérdést Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán szerdán.

Orbán Balázs: Így már érthető a tiszások kapálózása a védett árak miatt
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A politikus rámutatott, Zelenszkij olajblokádja és a közel-keleti helyzet miatt megemelkedtek az energiaárak és ezzel együtt a Shell részvényeinek ára is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel összefüggésben közölte, a megjelent sajtóbeszámolók szerint

mindez a Tisza vezető politikusa, Kapitány István részvénycsomagján több mint kétmillió eurós, vagyis közel 820 millió forintos vagyonnövekedést jelenthetett néhány hét alatt.

Azt is hozzáteszi, Bujdosó Andreának, a Tisza budapesti frakcióvezetőjének több mint 12 ezer részvényén ugyanebben az időszakban több tízmillió forintos plusz keletkezett.

Orbán Balázs: Így már érthető a tiszások kapálózása a védett árak miatt

A politikus szerint ez azt jelenti, hogy minél magasabbak az energiaárak, és minél többet fizetnek a magyar emberek az energiáért, annál többet keresnek a tiszás politikusok. Így már érthető a tiszások kapálózása az üzemanyagárakat megfékező védett árak miatt – tette hozzá Orbán.

Az energiamultikat képviselje csak nyugodtan a Tisza, nekünk viszont a magyar emberek érdeke az első. A Fidesz a biztos választás”

– zárta bejegyzését Orbán.

 

