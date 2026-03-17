Orbán Balázs szerint ahol brüsszeli kormány van, ott adóemelés és megszorítás is lesz

Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy azokban az országokban, ahol szerinte „brüsszeli kormányok” működnek, adóemelések és megszorítások követik egymást.

Orbán Bálázs szerint a csendes többségnek jó esélye van megnyerni a választást

Állítása szerint ennek oka az, hogy az Európai Unió az ukrajnai háború támogatására fordít jelentős összegeket.

Az ukrán háborúra kell a pénz, az a legfontosabb. Ennek bizony az európai választópolgárok isszák meg a levét

– mondta.

Magas energia- és üzemanyagárakról beszélt

A politikus szerint Nyugat-Európában már most is magasak az energia- és üzemanyagárak.

Példaként említette, hogy

egyes országokban a benzin ára szerinte már 800 és 1000 forint közötti szinten van, miközben a rezsiköltségek is emelkednek.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy európai országok szerinte jelentős hiteleket vesznek fel, amelyeket az ukrán állam működtetésére fordítanak. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ezért fontos, hogy Magyarországon nemzeti kormány működjön. Úgy fogalmazott: