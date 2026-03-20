Orbán Balázs szerint így győzhet a Fidesz

Orbán Balázs vázolta a Fidesz fémjelezte politikai közösség választási győzelméhez vezető sikerreceptet. – Az volt az érzésem, hogy egészen eddig mi voltunk a csendes többség. Most akkor Békemenet meg békegyűlések vannak, megmutattuk, hogy mi vagyunk a békés többség.

Ebből pedig egy aktív, büszke, magáért kiálló többséggé kell válnunk a következő időszakban és akkor lesz belőle győztes többség

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója új Facebook-videójában.

Orbán Balázs optimiznusát a számok is alátámasztják

Minderre jó eséllyel pályáznak a kormánypártok, ugyanis

több meghatározó közvélemény-kutató szerint a Fidesz-KDNP magabiztosan vezet a Tisza előtt.

Például a Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint az április 12-i vasárnapon esedékes országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne, míg a Tisza-lista továbbra sem tudta átlépni a 40 százalékos határt. A XXI. Század Intézet legutóbbi kutatása pedig azt mutatta, hogy a politikailag aktív szavazók körében a Fidesz–KDNP 46 százalékon áll, míg a Tisza Párt 41 százalékot ér el.



