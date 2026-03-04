Orbán Balázs: Újabb, energiát célzó támadás Európában

Orosz LNG hajót lőttek szét tengeri drónnal Máltától keletre. A Reuters saját forrásaira hivatkozva ukránokat sejt a háttérben – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook oldalán szerdán.
Orbán Balázs: Nem adjuk fel az energiabiztonságunkat
Magyarországon megerősítettük a kritikus infrastruktúra védelmét és hiába követeli a Tisza Párt, nem vagyunk hajlandók olyan lépéseket tenni, amellyel feladjuk az energiabiztonságunkat!
Ukrajna legénység nélküli motorcsónakokkal támadott meg egy orosz gázszállító hajót a Földközi-tengeren
– közölte szerdán az MTI, az orosz közlekedési minisztériumra hivatkozva.
„Március 3-án, az Európai Unió tagállama, a Máltai Köztársaság felségvizeinek közvetlen közelében támadást hajtottak végre egy orosz hajó, az Arktik Metagaz gázszállító hajó ellen.
A tartályhajó a murmanszki kikötőből indult, rakománya minden nemzetközi szabálynak megfelelően volt nyilvántartva"
– állt a közleményben.
A tárca szerint a támadást a líbiai partokról hajtották végre ukrán, legénység nélküli motorcsónakokkal.
A máltai és orosz mentőszolgálatok összehangolt fellépésének köszönhetően a harminc fős legénységet – amelynek minden tagja orosz állampolgár – megmentették. A minisztérium a támadást nemzetközi terrorizmusnak és tengeri kalózkodásnak minősítette. A hírrel kapcsolatban a Reuters azt írta,
a hajót feltehetően egy tengeri drón támadta meg, és az egyik forrás szerint a művelet mögött Ukrajna állhatott.