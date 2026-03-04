Hírlevél
földközi - tenger

Orbán Balázs: Újabb, energiát célzó támadás Európában

Ukrajna legénység nélküli motorcsónakokkal támadott meg egy orosz gázszállító hajót a Földközi-tengeren – közölte szerdán az MTI, az orosz közlekedési minisztériumra hivatkozva. Hiába követeli a Tisza Párt, nem vagyunk hajlandók olyan lépéseket tenni, amellyel feladjuk az energiabiztonságunkat – szögezte le a hírrel kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán szerdán.
Orosz LNG hajót lőttek szét tengeri drónnal Máltától keletre. A Reuters saját forrásaira hivatkozva ukránokat sejt a háttérben – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook oldalán szerdán.

Magyarországon megerősítettük a kritikus infrastruktúra védelmét és hiába követeli a Tisza Párt, nem vagyunk hajlandók olyan lépéseket tenni, amellyel feladjuk az energiabiztonságunkat!

Ukrajna legénység nélküli motorcsónakokkal támadott meg egy orosz gázszállító hajót a Földközi-tengeren

közölte szerdán az MTI, az orosz közlekedési minisztériumra hivatkozva.

„Március 3-án, az Európai Unió tagállama, a Máltai Köztársaság felségvizeinek közvetlen közelében támadást hajtottak végre egy orosz hajó, az Arktik Metagaz gázszállító hajó ellen.

A tartályhajó a murmanszki kikötőből indult, rakománya minden nemzetközi szabálynak megfelelően volt nyilvántartva"

– állt a közleményben.

A tárca szerint a támadást a líbiai partokról hajtották végre ukrán, legénység nélküli motorcsónakokkal.

A máltai és orosz mentőszolgálatok összehangolt fellépésének köszönhetően a harminc fős legénységet – amelynek minden tagja orosz állampolgár – megmentették. A minisztérium a támadást nemzetközi terrorizmusnak és tengeri kalózkodásnak minősítette. A hírrel kapcsolatban a Reuters azt írta,

a hajót feltehetően egy tengeri drón támadta meg, és az egyik forrás szerint a művelet mögött Ukrajna állhatott.

 

