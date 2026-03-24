Orbán Balázs: Legalább két, a Tisza Pártnak dolgozó informatikus az ukránoknak dolgozott

Döbbenetes információkat osztott meg közösségi oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója azt írja, a Nemzetbiztonsági Bizottság 2026. március 24-i jelentése szerint legalább két, a Tisza Pártnak dolgozó informatikus is ukrán kapcsolatokkal rendelkezett és az ukránoknak dolgozott. 2025-ben az NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán házkutatást tartottak náluk, ahol adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le, emiatt jelenleg haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával nyomoznak ellenük.

Orbán Balázs kimondta: behálózta az ukrán titkosszolgálat a Tisza Pártot

A felderítés során kiderült, hogy egyikük külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkezett,

2023-ban Kijevben kapcsolatba lépett az IT Army of Ukraine hackercsoport képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük, valamint az Anonymous NB65 csoporttal együttműködve Ukrajnát támogató műveleteket hajtott végre.

Többször járt az ukrán nagykövetségen is.

Másikuk ellen korábban több büntetőeljárás indult informatikai bűncselekmények miatt. A két érintett kémszoftverek és speciális eszközök beszerzésén dolgozott, külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal.

A témáról bővebben itt olvashat.