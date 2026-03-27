Orbán Balázs: A Tisza elvesztette a hitelességét, ukrán beépülési kísérlet folyik

A miniszterelnök politikai igazgatója arról beszélt, hogy az elmúlt időszak eseményei romba döntötték a Tisza Párt maradék hitelességét is. Orbán Balázs szerint egy ilyen pártra nem szabad rábízni egy országot.
Itt egy beépülési, beavatkozási kísérletről van szó, ami azt mutatja, hogy a Tisza Párt az integritását elveszítette”
– fogalmazott Orbán Balázs. Szerinte
az országnak nem érdeke egy olyan kormány megválasztása, amely ilyen sok ponton kapcsolódik Brüsszelhez és Ukrajnához.
Említette a közelmúltban kirobbant tiszás ügynökbotrányt és a Radnai Márk és Magyar Péter nevéhez köthető drogos házibuli ügyét is, amelyről szintén újabb részletek derültek ki a napokban.
