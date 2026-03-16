Történelmi győzelem kell áprilisban, mert az új kormány felelőssége is történelmi lesz

Orbán Balázs közösségi oldalán mutatott rá arra, hogy milyen szörnyű világban élünk az utóbbi időben, szavait Ada Llunch spanyol politikai kommentátor videója is alátámasztja.

A jobboldali influenszer március 15-e apropóján tartózkodott pár napot hazánkban, és ezzel kapcsolatos élményeit igyekezett megosztani.

Llunch kijelentette, hogy Budapest nem csak gyönyörű, de nagyon biztonságos is.

Ezt az érzést Európában már régóta nem éreztem, talán Lengyelországon kívül, és ez nagyon szomorú”

– sajnálkozott, majd hozzátette,

És miért van ez? Mert az Európai Unió a sokszínűség nevében árult el minket.”

Név szerint említi Angela Merkelt és Ursula von der Leyent, mondván, ők szabadították rá Európára azokat az embereket, akiknek eszük ágában sincs beilleszkedni. Magyarország ezzel szemben a béke és biztonság szigete, melyet kötelességünk lesz ilyennek megőrizni