Orbán Balázs: Ukrajna követelései szemben állnak Magyarország érdekeivel

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön Budapesten, a kormánypártok országjárásának újbudai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy számos olyan ukrán követelés van, ami elfogadhatatlan Magyarország számára.

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, hogy Ukrajna több olyan követelést fogalmazott meg, amelyek ellentétesek Magyarország gazdasági és biztonsági érdekeivel. Orbán Balázs közlése szerint Magyarország nem kíván részt venni az ukrajnai háború finanszírozásában, és nem akar lemondani az olcsó orosz energiáról sem. Fotó: Soós Lajos / MTI

Orbán Balázs szerint érdemes kivizsgálni, hogy vajon az ukrán háborús maffia pénze jutott-e a magyar ellenzék számára

Orbán Balázs példátlan eseménynek nevezte, hogy Magyarországot Ukrajna elnöke megzsarolta, egyéb ukrán titkosszolgálati személyek pedig megfenyegették a magyar miniszterelnököt.

Mindezt azért, mert Ukrajna az orosz-ukrán háború folytatásában Magyarország pénzére, fegyvereire számítana, Ukrajna szeretne az Európai Unió tagja lenni, és azt szeretné, hogy egész Európa leváljon az olcsó orosz energiáról"

- fűzte hozzá. A politikus közölte: ezek a követelések ellenétesek Magyarország érdekeivel.

Mi nem akarjuk finanszírozni az ukránok háborúját, mi nem akarunk egy uniós közösségbe tartozni Ukrajnával, mert ez Magyarországot is érintetté tenné a háborúban, és nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról"

- hangsúlyozta. Kiemelte, az energiaárak a közel-keleti háború miatt "rakétaként lőttek ki", amit mindenki megérez az üzemanyagárak növekedésében, és a rezsiköltségek is emelkednek valamennyi nyugat-európai országban. Kitért arra, hogy Magyarország úgynevezett védett árat vezetett be az üzemanyagokra, és a rezsicsökkentésen keresztül a magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsiárakat, aminek az alapja az olcsó orosz energia.

Erről nem szeretnénk lemondani"

- emelte ki Orbán Balázs, majd azt mondta:

Ezért Volodimir Zelenszkij úgy döntött, hogy beavatkozik a magyar választásokba, nyíltan Magyar Péter és a Tisza Párt támogatására szerződött, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy kormányváltás legyen Magyarországon. Ilyen beavatkozási kísérlet még történt a magyar történelemben.”

A politikus arra kért mindenkit, hogy március 15-én, a Békemeneten - több százezer emberrel együtt - álljon ki Magyarország mellett és mondjon nemet az ukrán fenyegetésekre. Orbán Balázs emellett arra bátorított mindenkit, hogy április 12-én éljen választójogával, és támogassa a Fidesz-KDNP jelöltjét, így a 3. sz. választókerületben Steiner Attilát. Hozzátette:

A kormánypártok jelöltjei biztos, hogy nemet fognak mondani Ukrajna követeléseire, a háború támogatására, Ukrajna EU-s csatlakozására és az olcsó orosz energia kivezetésére.”

Kérdésre válaszolva Orbán Balázs azt mondta, a közbeszéd a Tisza Párt megjelenésével eldurvult, de van egy csendes többség, amely elutasítja a fenyegetést és az erőszakot.

Ebben a helyzetben csendes, békés kiállásra van szükség. Magyarország nem keresi senkivel a konfliktust, de nem vagyunk hajlandóak lemondani azokról a dolgokról sem, amelyek fontosak a számunkra"

- fogalmazott. Az ukrán pénzszállító kapcsán pedig azt mondta, a leggyanúsabb, hogy ilyen mértékű pénz- és aranytömbmozgás nem szokványos.

Nem tudjuk, hogy mi volt ennek a célja, és szeretnénk tudni, hogy van-e magyarországi összefüggés. Ukrajnában működik az ukrán háborús maffia, egyes hírek arról szólnak, hogy ez a maffiának a finanszírozását szolgáló fekete pénz, de az ukrán háborús maffiának vezetője Zelenszkij elnök, aki pedig a Tisza Párt és Magyar Péter támogatására buzdított"

- mondta Orbán Balázs, hozzátéve: