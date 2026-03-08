Kemény üzenet Orbán Balázstól: az ukrán nyomásról van szó!

A politikus azt mondta, Orbán Viktor rendelkezik a szükséges társadalmi támogatottsággal, és ha meg tudja ezt erősíttetni április 12-én, akkor kívül tudunk maradni a háborún, és meg tudjuk akadályozni az ukrán csatlakozást. Magyarországnak megvannak az eszközei arra is, hogy elérje, hogy Ukrajna meggondolja magát, és lehetővé tegye, hogy a magyar gazdaság hozzáférjen a működőképessége szempontjából kulcsfontosságú olcsó orosz energiához.

Az igazgató ezen eszközök között említette, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajna számára fontos döntéseket az Európai Unióban. Szavai szerint a kormány

nem boldog attól, hogy így kell eljárni, de egészen addig, ameddig Zelenszkij elnök nem tér jobb belátásra, addig ezen a politikán nem tud változtatni.”

Orbán Balázs kiemelte, a kormány lépéseivel nem az ukrán és főleg nem a kárpátaljai embereket szeretnék rossz helyzetbe hozni. Abban bízik, hogy sikerül az ukrán elnököt jobb belátásra bírni, de lehetségesnek tartja, hogy a konfliktus a választásokig fennmarad. Mint mondta, ha a magyarok úgy döntenek, hogy kiállnak Magyarország mellett, és nem hódolnak be Zelenszkij elnök követeléseinek, akkor kénytelen lesz engedni.

Az igazgató arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai megállítottak két ukrán páncélozott pénzszállító autót – melyek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ukrajnába – elmondta, ekkora pénzmozgás „finoman szólva rendkívül szokatlan.”

Közölte, csak az év elejétől Magyarországra nagyjából a magyar GDP fél-egy százalékának megfelelő valuta és arany lépett be. Kérdés, hogy ez vajon elhagyta-e az országot, ki és hova küldte, kinek az érdekében szállították a pénzt, és mi köze mindehhez az ukrán háborús maffiának, illetve, van-e ehhez köze bárkinek Magyarországon. Hangsúlyozta, helyes volt a hatóságok fellépése, ki kell vizsgálnia a történteket.

Az Orbán Viktort, magyar sportolókat vagy Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját ért fenyegetésekkel kapcsolatban Orbán Balázs rámutatott, a hatóságoknak és a kormánynak nem az a feladata, hogy megijedjen, hanem hogy tegye a dolgát, higgadtan, nyugodtan biztosítsa Magyarország békéjét és biztonságát. Fel kell készülni a fenyegetések elhárítására – közölte.

Az ukránok korábban szabotázst követtek el energetikai létesítményekkel szemben, az Északi Áramlatot is ők robbantották fel, ezért a kormány megerősítette az ilyen létesítmények védelmét”

– tudatta Orbán Balázs.