Orbán Balázs: Azonnali magyarázatot követelünk Ukrajnától az arany- és pénzszállítmányokra!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. Orbán Balázs pontokba szedte, mire vár azonnali magyarázatot az ukrán vezetéstől.

Orbán Balázs azonnali válaszokat vár Ukrajnától (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Orbán Balázs válaszokat követel Ukrajnától

A politikus arról kijelentette:

a pénzszállítmányokat olyan személyek kísérték, akik az ukrán titkosszolgálatokhoz köthetők.

Mint írta, választ várnak arra, hogy

miért szállítanak ekkora mennyiségű készpénzt és aranyat Magyarországon keresztül, illetve arra is, hogy a szállítmányok csak tranzitban haladnak-e át az országon, vagy itt használják fel őket valamilyen célra.

A politikus azt is felvetette: felmerül a gyanú, hogy a pénz az úgynevezett ukrán háborús maffiához köthető. Hangsúlyozta, hogy