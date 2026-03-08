Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Orbán Balázs szokásához hűen ismét értékelte a héten történt kül- és belpolitikai eseményéket, elsősorban kampány szempontból.

Orbán Balázs: Nem túlzás azt állítani, hogy a valaha volt egyik legmozgalmasabb kampány zajlik – Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Ezen a rendkívül mozgalmas héten volt például,

Magyar Péterék legsúlyosabb leleplezése: a Politico és a Telex is megerősítette, hogy a Tisza összejátszik Kijevvel!”

– jelezte a kampányfőnök.

Orbán Balázs arra is kitért, hogy a váratlan események a külpolitikát is teljesen leuralták. Elsősorban a Közel-Keleten ismét kirobbant konfliktusra kell gondolni, mely rendkívül súlyos migrációs és azzal összefüggő terrorveszélyt hozott magával.

A kormány azonnal lépett és a szükséges védelmi intézkedéseket megtette, a terrorfenyegetettségi védelmi szintet megemelte. A közel-keleti helyzet megrengette az energiapiacokat is. Meredeken emelkedett a gáz és az olaj ára. Zelenszkij elnök ebben a helyzetben döntött úgy, hogy a Tisza Párt oldalán becsatlakozik a választási kampányba: Brüsszellel és a Tiszával egyeztetett módon olajblokád alá vette Magyarországot.

Mostanra mindennapossá váltak az ukrán katonai beavatkozással és szabotázzsal való fenyegetések is Magyarországgal szemben.

Magyarország ezért kiemelt figyelmet fordít a kritikus energetikai létesítményeire”

– nyugtatott meg Orbán Balázs, majd hozzátette, a hadsereg a héten 75 helyszínen fel is vonult.

Magyarország az ukrán zsarolással szembeni válaszintézkedéseket fenntartja: amíg nem jön olaj, addig Ukrajna nem kap dízelt, nem járulunk hozzá a 20. szankciós csomag elfogadásához és blokkoljuk az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt”

– erősíttette meg a politikai igazgató, azonban az ukrán elnök ezt követően halálosan megfenyegette Orbán Viktort és ezen keresztül Magyarországot. Zelenszkij életveszélyes fenyegetése nem maradt nemzetközi visszhang nélkül.

Szintén a héten indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal súlyos bűncselekmény gyanúja miatt, ugyanis ukrán titkosszolgálathoz köthető személyek január óta 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át az országon készpénzben, emellett 146 kilogramm aranytömböt is átvittek Magyarországon”

– mondta Orbán Balázs, de kifejtette, ennek a hatalmas vagyonnak egyelőre nincs gazdája. Nem tudni, hogy kihez köthető.