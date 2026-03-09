Orbán Balázs: Velük káosz, velünk biztonság

– Magyarországnak meg kell tudnia védeni magát, saját békéjét és biztonságát, mert egy olyan helyzet van körülöttünk a világban, ahol minden a feje tetejére áll – mutatott rá a választások tétje kapcsán a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett: Európa belekerült egy háborús spirálba, az uniós vezetők nyakig benne vannak a konfliktus finanszírozásában. Szerinte az ukránok aranyszállító konvoja is azt mutatja, hogy pénzügyileg is össze van kötve az ukrán háborús maffia és az európai elit.

Orbán Balázs szerint a választások tétje, hogy a káoszt vagy a biztonságot választjuk (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– Nagyon veszélyes, ingatag, bizonytalan a helyzet, és ebben a szituációban Magyarország csak magára számíthat. Képesek vagyunk kimaradni a háborúból, képesek vagyunk megőrizni a saját békénket, biztonságunkat, képesek vagyunk a pénzünket nem odaadni, és képesek vagyunk az energiaszuverenitásunkat is megőrizni, ha a társadalmi támogatottság megvan mögöttünk – fogalmazott, hozzátéve: a kormány az elmúlt négy évben is képes volt rá, és ha az április választáson megkapja a felhatalmazást, a következő négy évben is képes lesz erre.

Velük káosz, velünk biztonság

– mutatott rá Orbán Balázs.