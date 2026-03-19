Lukasenko rácsapott az asztalra – dörgedelmes üzenetet küldött Amerikának

Döbbenet: hivatalossá vált, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásba

Elon Musk világhírű influenszere, Mario Nawfal szúrta ki, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a magyar választások befolyásolására használja – közölte Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs arról számolt be a közösségi oldalán, hogy kevesebb mint egy hónappal a választás előtt a Bizottság és a nagy techplatformok – köztük a Facebookot üzemeltető Meta – aktiválták a DSA keretében működő „dezinformáció elleni” együttműködést. A rendszer „tényellenőrök” és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat. Ezt Mario Nawfal X-en közzétett bejegyzésével támasztotta alá.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: MTI/EPA/EFE/Kai Försterling

 Ahogy azt az amerikai Képviselőház Igazságügyi Bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel-kritikus hangok gyengítésére, és a „külföldi beavatkozás” vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására.

Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel – egy ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudják a háborús terveiket. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségi média vállalatokkal.

 

