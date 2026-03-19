Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Orbán Balázs: Vállalhatatlanok a tiszás jelöltek

Rájuk bíznád Magyarország jövőjét ilyen veszélyes időben? – teszi fel a kérdést Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs közösségi oldalán hozott a Tisza Párt jelöltjeiből egy csokorra valót, akikről sajnos Magyar Péter levette a szájzárat.

Orbán Balázs: Vállalhatatlanok a tiszás jelöltek – Fotó: Facebook/duol

Judák Zsolt rövid bemutatkozásában minden titkát közönsége elé tárta. 

A Péter már említette, hogy tévépaprikát termesztek, csak zárójelben, mert úgy tudom, hogy nincs itt a propaganda, a sorok végén van egy kis vadkender is, mivel valamiből meg kell élnem.”

Megjegyzendő, hogy a kannabiszt, amire viccesen utalt a képviselő nem a vadkenderből kell kinyerni. Majd később dalra is fakad, és elénekli az 

Addig leszek én a NER-esekkel haragba', míg a Tisza be nem jut a nagy házba.”

kezdetű dalocskát, majd egy saját maga által kreált dakota mondással búcsúzik, amit „eredeti nyelven” olvas fel.

Gurzó Máriának indulásának központjában csak harmadikra sikerült eltalálnia Orosháza nevét. Valamiért folyamatosan Oroszországnak akart jó estét kívánni.

Nagy Mártával Gulyás Márton csinált interjút, ahol a baloldali influenszer arra volt kíváncsi, hogy a tiszás jelölt, aki neves gyógyszerész, milyen törvényjavaslatokat terjesztene be, illetve mivel segítené adott esetben a törvényalkotásnak a munkáját?

Nagy Márta mosolyogva ennyit válaszolt:

Ez jó kérdés.” 

 

