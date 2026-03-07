Videón, ahogyan egy ukrán férfi azt taglalja, hogyan küldene Magyarországra toborzótiszteket

Orbán Balázs egy videót osztott meg közösségi oldalán, amelyen egy ukrán férfi Magyarországról és a magyar hadseregről beszél. A felvételen a férfi Orbán Viktort is megemlíti, és a katonai mozgósításról tesz kijelentéseket.

Orbán Balázs Fotó: Hatházi Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A videóban az ukrán férfi azt mondja: „Mennyi katonátok van? Negyvenezer?” Majd így folytatja: „Nekünk háromszor több toborzótisztünk van.”

A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta a videó mellé: