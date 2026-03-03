Orbán Balázs ismételten a közösségi oldalán fejezte ki a tiltakozását a Barátság kőolajvezeték ukrán lezárása miatt.

A miniszterelnök politikai igazgatója is reagált a Barátság kőolajvezeték körüli vitára. Orbán Balázs szerint hiába hazudozik Magyar Péter a Barátság-ügy kapcsán, maga Volodimir Zelenszkij vallotta be egy interjúban, hogy ukránbarát kormányt szeretne Magyarországon, és célja hazánk leválasztása az olcsó orosz energiáról. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Orbán Balázs szerint a kőolajvezeték lezárása Magyar Péter és Zelenszkij közös akciója



Hiába hazudozik a Magyar Péter a Barátság-ügy kapcsán, Zelenszkij maga vallotta be egy interjúban, hogy arra játszik, hogy ukránbarát kormánya legyen Magyarországnak és leválassza hazánkat az olcsó orosz energiáról”

- írta a politikus, ajóki szerint a tények egyértelműek. Mint írta:

A tények a Napnál is világosabbak: Orbán Viktor már Zelenszkij vallomása előtt nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek bizonyítják, hogy nem a vezeték műszaki állapota gátolja a szállításokat.”

Hozzátette:

A MOL vezetője szintén megerősítette, hogy a dróntámadást követően még napokig érkezett olaj a Barátság vezetéken keresztül.”

Orbán Balázs szerint:

Zelenszkij elnök most beismerte, hogy a valódi ok, hogy az ukránoknak nincs szándékuk újraindítani az olajszállítást.”

Bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója úgy vélte, hogy a történtek „Magyar Péter és Zelenszkij közös akciójaként” értelmezhetők.

Magyar Péter és Zelenszkij közös akciója valójában a magyar embereket célozza: Zelenszkij az ukrán olajblokáddal próbál gazdasági káoszt okozni és hatalomra segíteni Magyar Pétert, cserébe a Tisza Párt vezetője sunyít a háború, Ukrajna EU-csatlakozása és az energiazsarolás kapcsán”

- írta a fideszes politikus, aki szerint a következmények súlyosak lennének.

Ha sikerrel járnának, akkor 1000 forint fölé is emelkedhet az üzemanyag ára és összeomolhat a rezsicsökkentés rendszere is, ami három-négyszeres energiaszámlákat eredményezne minden magyar családnál.”

Orbán Balázs felháborítónak nevezte, hogy szerinte egy magyar ellenzéki párt egy ilyen válságos helyzetben, amikor a globális energiapiacok felfordultak, Ukrajna érdekeit szolgálja ki a saját nemzetével szemben.

Nem fogjuk hagyni, hogy a magyar emberek fizessék meg Kijev és a Tisza terveinek árát! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!”

- tette hozzá a bejegyzése végén Orbán Balázs.

