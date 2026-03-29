Orbán Balázs: Most már nem kétséges, hogy Zelenszkij finanszírozza a Tisza kampányát

Orbán Balázs megosztotta közösségi oldalán a TV2 által készített interjú egy részletét, mely egy volt ukrán ügynök arról beszél, hogy Magyar Péternek és pártjának is rendszeresen adnak pénzt Zelenszkijék.
Azt beszélik, hogy Magyarnak 50 millió eurót kell adni a kampányra”
– mondja a férfi. Ebből kifolyólag egyértelmű, hogy Zelenszkijnek elvárásai lehetnek Magyar Péterrel szemben, ha már ennyi pénzt öl a Tisza kampányába.
A videóban további részletek is hallhatóak a Magyar Péternek juttatott pénzekről.
Tavaly november óta kapja a pénzt. Általában eurót, 100-as címletekben vákuumcsomagolásban. Azt tudom, hogy ez a pénz valahonnan Olaszországból jön, Ausztrián keresztül. Egy fekete Nike táskában hetente. Hetente 5 milliót. Nem kirívó a táska a mi világunkban, ez szokott lenni, és a pénz is pont belefér. A kampányhoz kellett, arra kapta a pénzt.”