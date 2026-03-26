Orbán Balázs: Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit!

Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs kiemelte: az ukrán kémek beszervezték magukat a Tisza Pártba, és titkosszolgálati akciókat hajtanak végre hazánkban. A választás tétje, hogy Magyarországnak nemzeti vagy ukránbarát kormánya lesz. Ha ukránbarát kormányunk lesz, minket is belerángatnak a háborúba és kifosztják a magyar családokat – jelentette ki bejegyzésében.