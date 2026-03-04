Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elkezdődött: ez most már tényleg a világháború? – döbbenetes hír jött

Fontos

Irán megtámadta a NATO-t, hatalmas veszélyben a világ

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Követeljük Zelenszkijtől, hogy a magyar tényfeltárókat engedje be Ukrajnába!

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába. A kormány felállít egy tényfeltáró bizottságot, amelynek az a feladata, hogy a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát a helyszínen felmérje – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében szerdán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsZelenszkijBarátság kőolajvezetékállapotfelmérésveszélyterrorcselekmény

A közel-keleti konfliktus miatt megnőtt a terrorfenyegetés Európában. Magyarországon ezért megerősítettük az emberek védelmét, növeljük a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében szerdán.

Orbán balázs: A hadsereg 75 helyszínen már fel is vonult.Így őrzik a katonák az algyői biztonsági földgáztározót, algyői biztonsági földgáztározó, algyőibiztonságiföldgáztározó, katona, galéria, 2026
Orbán Balázs: A hadsereg már 75 helyszínen fel is vonult.
Így őrzik a katonák az algyői biztonsági földgáztározót
Fotó: Magyarország Kormánya

Orbán arra is felhívta a figyelmet, hogy

a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a rendvédelmi szervek a lehető legszigorúbban fognak fellépni.

Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kritikus energetikai létesítményeinkre, mert

Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába

– mutatott rá, majd rávilágított:

Tudjuk, hogy a német Északi Áramlat gázvezetéket is az ukránok robbantották fel, ezért minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, potenciálisan ukrán szabotázsakciók célpontja lehet.”

 

Orbán Balázs: Fel kell mérni a Barátság kőolajvezeték valós állapotát

A miniszterelnök politikai igazgatója ezzel kapcsolatban tájékoztatott arról, hogy megerősítik a magyar energetikai létesítmények védelmét; a hadsereg 75 helyszínen fel is vonult. Mindezekhez hozzátette, a kormány felállít egy tényfeltáró bizottságot, amelynek az a feladata, hogy a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát a helyszínen felmérje.

Tényfeltáró bizottság alakult a Barátság olajvezeték vizsgálatára – Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után

Követeljük Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába, és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát”

– szögezte le, azt is hangsúlyozva, hogy Magyarország nem hagyja magát:

  • az ukrán zsarolásnak ellenállunk,
  • az olajblokádot letörjük,
  • és a helyzet rendezéséig minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkolunk.

Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb!”

– hangsúlyozta Orbán Balázs végezetül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!