Orbán Balázs: Követeljük Zelenszkijtől, hogy a magyar tényfeltárókat engedje be Ukrajnába!

A közel-keleti konfliktus miatt megnőtt a terrorfenyegetés Európában. Magyarországon ezért megerősítettük az emberek védelmét, növeljük a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében szerdán.

Orbán Balázs: A hadsereg már 75 helyszínen fel is vonult.

Így őrzik a katonák az algyői biztonsági földgáztározót

Fotó: Magyarország Kormánya

Orbán arra is felhívta a figyelmet, hogy

a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a rendvédelmi szervek a lehető legszigorúbban fognak fellépni.

Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kritikus energetikai létesítményeinkre, mert

Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába

– mutatott rá, majd rávilágított:

Tudjuk, hogy a német Északi Áramlat gázvezetéket is az ukránok robbantották fel, ezért minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, potenciálisan ukrán szabotázsakciók célpontja lehet.”

Orbán Balázs: Fel kell mérni a Barátság kőolajvezeték valós állapotát

A miniszterelnök politikai igazgatója ezzel kapcsolatban tájékoztatott arról, hogy megerősítik a magyar energetikai létesítmények védelmét; a hadsereg 75 helyszínen fel is vonult. Mindezekhez hozzátette, a kormány felállít egy tényfeltáró bizottságot, amelynek az a feladata, hogy a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát a helyszínen felmérje.