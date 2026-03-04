Orbán Balázs: Követeljük Zelenszkijtől, hogy a magyar tényfeltárókat engedje be Ukrajnába!

A közel-keleti konfliktus miatt megnőtt a terrorfenyegetés Európában. Magyarországon ezért megerősítettük az emberek védelmét, növeljük a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében szerdán.
Orbán arra is felhívta a figyelmet, hogy
a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a rendvédelmi szervek a lehető legszigorúbban fognak fellépni.
Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kritikus energetikai létesítményeinkre, mert
Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába
– mutatott rá, majd rávilágított:
Tudjuk, hogy a német Északi Áramlat gázvezetéket is az ukránok robbantották fel, ezért minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, potenciálisan ukrán szabotázsakciók célpontja lehet.”
Orbán Balázs: Fel kell mérni a Barátság kőolajvezeték valós állapotát
A miniszterelnök politikai igazgatója ezzel kapcsolatban tájékoztatott arról, hogy megerősítik a magyar energetikai létesítmények védelmét; a hadsereg 75 helyszínen fel is vonult. Mindezekhez hozzátette, a kormány felállít egy tényfeltáró bizottságot, amelynek az a feladata, hogy a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát a helyszínen felmérje.
Követeljük Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába, és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát”
– szögezte le, azt is hangsúlyozva, hogy Magyarország nem hagyja magát:
- az ukrán zsarolásnak ellenállunk,
- az olajblokádot letörjük,
- és a helyzet rendezéséig minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkolunk.
Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb!”
– hangsúlyozta Orbán Balázs végezetül.