Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Orbán: Hiába tagad a Tisza, azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol

Hiába tagad a Tisza, Daniel Freund bevallotta: azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol. Pénzt és fegyvert küldenének a háborúba, és behódolnának az ukrán olajblokádnak. Április 12-én küldjük őket vissza oda, ahova valók: Brüsszelbe és Kijevbe! – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Facebookon.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy Daniel Freund részt vett a Magyar Péter rendezvényén, ahol többek között az orosz energiahordozókról való leválásról és Ukrajna támogatásáról beszélt.

Orbán Viktor ünnepi beszéde közben a március 15-i Békemeneten
A miniszterelnök szerint ezek a kijelentések nem jelentenek újdonságot.

„Nem mond nekünk újat, hát a Tisza Párt egy ukránbarát kormányt akar” – fogalmazott.

A kormányfő szerint a Tisza Párt kormányon a brüsszeli elvárásokat hajtaná végre.

A Tisza Párt valójában a brüsszeli követeléseket Ukrajnától az energiapiacon keresztül a bankokig mindenfajta feltétel nélkül teljesítené

– mondta.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, Daniel Freund budapesti interújában 

olyan dolgokat mondott ki, amelyeket Magyarországon a Tisza Párt tagad.

Soros embere azért szurkol Magyar Péternek, mert támogatná Ukrajnát

A miniszterelnök a videó mellett bejegyzésben is reagált az eseményekre. Azt írta, hogy hiába tagad a Tisza, Daniel Freund szerinte elmondta, milyen politikát folytatnának kormányon. A bejegyzés szerint pénzt és fegyvereket küldenének a háborúba, valamint elfogadnák az ukrán olajblokádot.

Orbán Viktor a posztját azzal zárta:

Április 12-én küldjük őket vissza oda, ahova valók: Brüsszelbe és Kijevbe. A Fidesz a biztos választás!

 

