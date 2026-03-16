Orbán: Hiába tagad a Tisza, azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol

Orbán Viktor arról beszélt, hogy Daniel Freund részt vett a Magyar Péter rendezvényén, ahol többek között az orosz energiahordozókról való leválásról és Ukrajna támogatásáról beszélt.

Orbán Viktor ünnepi beszéde közben a március 15-i Békemeneten

A miniszterelnök szerint ezek a kijelentések nem jelentenek újdonságot.

„Nem mond nekünk újat, hát a Tisza Párt egy ukránbarát kormányt akar” – fogalmazott.

A kormányfő szerint a Tisza Párt kormányon a brüsszeli elvárásokat hajtaná végre.

A Tisza Párt valójában a brüsszeli követeléseket Ukrajnától az energiapiacon keresztül a bankokig mindenfajta feltétel nélkül teljesítené

– mondta.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, Daniel Freund budapesti interújában