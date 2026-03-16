Orbán: Hiába tagad a Tisza, azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol

Orbán Viktor arról beszélt, hogy Daniel Freund részt vett a Magyar Péter rendezvényén, ahol többek között az orosz energiahordozókról való leválásról és Ukrajna támogatásáról beszélt.
A miniszterelnök szerint ezek a kijelentések nem jelentenek újdonságot.
„Nem mond nekünk újat, hát a Tisza Párt egy ukránbarát kormányt akar” – fogalmazott.
A kormányfő szerint a Tisza Párt kormányon a brüsszeli elvárásokat hajtaná végre.
A Tisza Párt valójában a brüsszeli követeléseket Ukrajnától az energiapiacon keresztül a bankokig mindenfajta feltétel nélkül teljesítené
– mondta.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, Daniel Freund budapesti interújában
olyan dolgokat mondott ki, amelyeket Magyarországon a Tisza Párt tagad.
A miniszterelnök a videó mellett bejegyzésben is reagált az eseményekre. Azt írta, hogy hiába tagad a Tisza, Daniel Freund szerinte elmondta, milyen politikát folytatnának kormányon. A bejegyzés szerint pénzt és fegyvereket küldenének a háborúba, valamint elfogadnák az ukrán olajblokádot.
Orbán Viktor a posztját azzal zárta:
Április 12-én küldjük őket vissza oda, ahova valók: Brüsszelbe és Kijevbe. A Fidesz a biztos választás!