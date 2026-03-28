Orbán Dopemannel: Egy falusi csávó vagyok Felcsútról, aki ha városba ér, utcai harcos lesz

Újra interjút adott Orbán Viktor a DopeRano$ című műsorban Pityinger László vendégeként. A baráti hangvételű beszélgetésben a miniszterelnök világos üzeneteket fogalmazott meg az ukrajnai háborúról, az Európai Unióról és Magyarország energiabiztonságáról.

A kormányfő szerint az orosz–ukrán háborút nem lehet katonai úton lezárni.

Az oroszokat háborúban nem lehet legyőzni, tárgyalni kell

– mondta, hozzátéve: a konfliktusnak véget kell vetni.

Orbán Viktor beszélt az uniós vitákról is, kiemelve, hogy a magyar vétó „nagy csata” volt, de szükséges döntés. Jelezte ugyanakkor:

amint újraindul az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás, Magyarország kész felhagyni a vétóval.

Az energiaellátás kérdésében konkrét lépésekről is beszámolt. Elmondása szerint az első szállítmány már megérkezett délről, az Adria-vezetéken keresztül, és megkezdődött a hazai tározók feltöltése.