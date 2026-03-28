Orbán Dopemannel: Egy falusi csávó vagyok Felcsútról, aki ha városba ér, utcai harcos lesz

Újra interjút adott Orbán Viktor a DopeRano$ című műsorban Pityinger László vendégeként. A baráti hangvételű beszélgetésben a miniszterelnök világos üzeneteket fogalmazott meg az ukrajnai háborúról, az Európai Unióról és Magyarország energiabiztonságáról.
A kormányfő szerint az orosz–ukrán háborút nem lehet katonai úton lezárni.
Az oroszokat háborúban nem lehet legyőzni, tárgyalni kell
– mondta, hozzátéve: a konfliktusnak véget kell vetni.
Orbán Viktor beszélt az uniós vitákról is, kiemelve, hogy a magyar vétó „nagy csata” volt, de szükséges döntés. Jelezte ugyanakkor:
amint újraindul az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás, Magyarország kész felhagyni a vétóval.
Az energiaellátás kérdésében konkrét lépésekről is beszámolt. Elmondása szerint az első szállítmány már megérkezett délről, az Adria-vezetéken keresztül, és megkezdődött a hazai tározók feltöltése.
A miniszterelnök megerősítette a korábbi bejelentést is:
Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat. „Ha nincs olaj, nincs gáz” – fogalmazott, majd hozzátette: szükség esetén további lépések is jöhetnek.
„A következő az áram” – mondta Orbán Viktor, jelezve, hogy Ukrajna villamosenergia-ellátásának jelentős része Magyarországról érkezik. Állítása szerint ezt hat vezetéken keresztül biztosítják, és ha szükséges, ezek lezárását is előkészítik.
A beszélgetésben szóba került az is, hogy a magyar kormány szerint Ukrajna az olajszállítás korlátozásával időt akar nyerni a választásokig. Orbán Viktor úgy fogalmazott: abban bízhatnak, hogy egy esetleges kormányváltás után már nem állna helyre az együttműködés.
Az interjú végén személyesebb hangra váltott a beszélgetés. A miniszterelnök saját politikai stílusáról azt mondta:
egy falusi csávó vagyok Felcsútról, aki ha városba ér, utcai harcos lesz.