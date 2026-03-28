Magyar Péterék agresszorokat küldtek Győrbe, teljesen elvadult a Tisza-gárda – videók

orbán viktor

Orbán Dopemannel: Egy falusi csávó vagyok Felcsútról, aki ha városba ér, utcai harcos lesz

Világpolitika, háború és energiaárak kerültek terítékre Orbán Viktor és Pityinger László beszélgetésében.
orbán viktorDopemanminiszterelnök

Újra interjút adott Orbán Viktor a DopeRano$ című műsorban Pityinger László vendégeként. A baráti hangvételű beszélgetésben a miniszterelnök világos üzeneteket fogalmazott meg az ukrajnai háborúról, az Európai Unióról és Magyarország energiabiztonságáról.

Budapest, 2026. március 21.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A kormányfő szerint az orosz–ukrán háborút nem lehet katonai úton lezárni.

Az oroszokat háborúban nem lehet legyőzni, tárgyalni kell

– mondta, hozzátéve: a konfliktusnak véget kell vetni.

Orbán Viktor beszélt az uniós vitákról is, kiemelve, hogy a magyar vétó „nagy csata” volt, de szükséges döntés. Jelezte ugyanakkor: 

amint újraindul az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás, Magyarország kész felhagyni a vétóval.

Az energiaellátás kérdésében konkrét lépésekről is beszámolt. Elmondása szerint az első szállítmány már megérkezett délről, az Adria-vezetéken keresztül, és megkezdődött a hazai tározók feltöltése.

Agresszió Győrben – a tiszások nem bírtak magukkal

 

A miniszterelnök megerősítette a korábbi bejelentést is: 

Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat. „Ha nincs olaj, nincs gáz” – fogalmazott, majd hozzátette: szükség esetén további lépések is jöhetnek.

„A következő az áram” – mondta Orbán Viktor, jelezve, hogy Ukrajna villamosenergia-ellátásának jelentős része Magyarországról érkezik. Állítása szerint ezt hat vezetéken keresztül biztosítják, és ha szükséges, ezek lezárását is előkészítik.

Sajtóértesülés: újabb, ukrán kapcsolatokkal rendelkező szereplőt azonosítottak a Tisza Párt környezetében

 

A beszélgetésben szóba került az is, hogy a magyar kormány szerint Ukrajna az olajszállítás korlátozásával időt akar nyerni a választásokig. Orbán Viktor úgy fogalmazott: abban bízhatnak, hogy egy esetleges kormányváltás után már nem állna helyre az együttműködés.

Az interjú végén személyesebb hangra váltott a beszélgetés. A miniszterelnök saját politikai stílusáról azt mondta: 

egy falusi csávó vagyok Felcsútról, aki ha városba ér, utcai harcos lesz.

 

