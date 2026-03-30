Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj? Aggasztó hírek érkeztek Zelenszkijről – a felesége kitálalt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Orbán Viktor

Orbán: Újra össze kell fognunk a háború ellen

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor szerint Brüsszel és Kijev nyomása miatt ismét veszélybe került Magyarország energiabiztonsága és megélhetése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026miniszterelnök

Új videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben a miniszterelnök arról beszélt: a háború kitörésekor hozott magyar döntés – a kimaradás – biztosította az ország stabilitását az elmúlt években.

Esztergom, 2026. március 25. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának esztergomi állomásán, a Mindszenty hercegprímás téren 2026. március 25-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor Esztergomba látogatott szerdán, ahol lelkes tömeg fogadta
A kormányfő felidézte, hogy „négy évvel ezelőtt, amikor kitört a háború, a magyarok összefogtak”, és ennek köszönhetően sikerült megvédeni az ország biztonságát, a családokat és a megélhetést. Mint mondta, Magyarország akkor tudatosan maradt ki a konfliktusból.

Orbán Viktor szerint azonban a helyzet ismét romlik. Úgy fogalmazott: 

„négy év után a veszély kiújult”, és Brüsszel, valamint Kijev egyre erőteljesebb nyomást gyakorol Magyarországra.

A miniszterelnök kiemelte, hogy az országot „olajblokáddal zsarolják”, és el akarják zárni az olcsó orosz energiaforrásoktól. Szerinte ez közvetlen következményekkel járna a mindennapi életre: 

megszűnhetne a védett benzinár, valamint a rezsicsökkentett gáz- és villanyár is.

A videó végén a kormányfő ismét összefogásra szólított fel. „Egyszer már megvédtük Magyarországot a fenyegetéstől. Tudjuk, mire van szükség, fogjunk újra össze a háború ellen” – mondta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!