Orbán: Újra össze kell fognunk a háború ellen

Új videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben a miniszterelnök arról beszélt: a háború kitörésekor hozott magyar döntés – a kimaradás – biztosította az ország stabilitását az elmúlt években.

Orbán Viktor Esztergomba látogatott szerdán, ahol lelkes tömeg fogadta

A kormányfő felidézte, hogy „négy évvel ezelőtt, amikor kitört a háború, a magyarok összefogtak”, és ennek köszönhetően sikerült megvédeni az ország biztonságát, a családokat és a megélhetést. Mint mondta, Magyarország akkor tudatosan maradt ki a konfliktusból.

Orbán Viktor szerint azonban a helyzet ismét romlik. Úgy fogalmazott:

„négy év után a veszély kiújult”, és Brüsszel, valamint Kijev egyre erőteljesebb nyomást gyakorol Magyarországra.

A miniszterelnök kiemelte, hogy az országot „olajblokáddal zsarolják”, és el akarják zárni az olcsó orosz energiaforrásoktól. Szerinte ez közvetlen következményekkel járna a mindennapi életre:

megszűnhetne a védett benzinár, valamint a rezsicsökkentett gáz- és villanyár is.

A videó végén a kormányfő ismét összefogásra szólított fel. „Egyszer már megvédtük Magyarországot a fenyegetéstől. Tudjuk, mire van szükség, fogjunk újra össze a háború ellen” – mondta.