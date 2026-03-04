Orbán Viktor: A Barátság olajvezeték működőképes, de Ukrajna politikai támogatásért zsarol

Ma már senki nem állítja, hogy a Barátság kőolajvezeték műszakilag ne működne, az ukránok maguk is elismerik, hogy politikai okokból nem adják az olajat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorában szerdán. A kormányfő szerint Ukrajna azzal érvel, hogy az olajszállítás Oroszországot segítené. Hozzátette: az ukrán vezetés nyíltan beszél arról is, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon, és ukránbarát vezetést látna szívesen.

Orbán Viktor leszögezte: a Barátság kőolajvezeték működőképes (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Orbán Viktor: Az olajblokádot meg kell törni

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a külügyminiszterek

hónapok óta próbálnak előkészíteni egy találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ám a tárgyalások nem haladnak. Elmondása szerint nem a kommunikáció hiányával van gond, hanem azzal, hogy Ukrajna olyan követeléseket támaszt, amelyeket Magyarország már az előkészítő szakaszban sem tud elfogadni.

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem akar leválni az orosz olcsó olajról és gázról, nem akar pénzt adni Ukrajnának, és nem kívánja támogatni a háborút sem. Arra is figyelmeztetett, hogy

az energiaárak mellett egy másik veszély is kialakulhat: a migráció.

Felidézte, hogy a korábbi migrációs válság is a szíriai polgárháború idején indult, amikor az emberek Törökország felé kezdtek el menekülni. Hozzátette: