Orbán Viktor: A Barátság olajvezeték működőképes, de Ukrajna politikai támogatásért zsarol

A miniszterelnök 2025 októbere után ma ismét Rónai Egon vendége az ATV Mérleg című online műsorában, ahol több fontos politikai és gazdasági témát érintenek. Orbán Viktor a választási kampány hajrájában részletesen beszélt többek közt a Barátság kőolajvezeték ügyéről is.
Orbán ViktorBarátság kőolajvezetékRónai Egonháborúmigráció

Ma már senki nem állítja, hogy a Barátság kőolajvezeték műszakilag ne működne, az ukránok maguk is elismerik, hogy politikai okokból nem adják az olajat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ATV Mérleg című műsorában szerdán. A kormányfő szerint Ukrajna azzal érvel, hogy az olajszállítás Oroszországot segítené. Hozzátette: az ukrán vezetés nyíltan beszél arról is, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon, és ukránbarát vezetést látna szívesen.

Orbán Viktor leszögezte: a Barátság kőolajvezeték működőképes (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)
Orbán Viktor: Az olajblokádot meg kell törni

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a külügyminiszterek 

hónapok óta próbálnak előkészíteni egy találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ám a tárgyalások nem haladnak. Elmondása szerint nem a kommunikáció hiányával van gond, hanem azzal, hogy Ukrajna olyan követeléseket támaszt, amelyeket Magyarország már az előkészítő szakaszban sem tud elfogadni.

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem akar leválni az orosz olcsó olajról és gázról, nem akar pénzt adni Ukrajnának, és nem kívánja támogatni a háborút sem. Arra is figyelmeztetett, hogy 

az energiaárak mellett egy másik veszély is kialakulhat: a migráció.

 Felidézte, hogy a korábbi migrációs válság is a szíriai polgárháború idején indult, amikor az emberek Törökország felé kezdtek el menekülni. Hozzátette: 

hasonló folyamat indulhat meg Irán felől is Törökország irányába, ahonnan a migránsok a Balkánon keresztül juthatnak el Magyarországra és Európába.

 

