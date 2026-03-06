Orbán Viktor: A biztonság és a kimaradás lesz a következő négy év kulcsszava

A biztonságot és a kimaradást nevezte a következő négy év kulcsszavának a Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Orbán Viktor azt mondta, arra kell felkészülni, hogy a következő négy év továbbra is a veszélyek korszaka lesz az egész világon, de Európában különösen. Kifejtette:
az Európai Unió egy hadászati, katonai stratégiát hirdetett meg az orosz-ukrán háború ügyében, miszerint Oroszországot a frontvonalon le kell győzni, és Európának ehhez mindent meg kell adnia, ami szükséges: pénzt, fegyvert és embert.
Arra figyelmeztetett, hogy a következő négy évben a háborús veszély nőni fog, és a következő magyar kormánynak erőt kell mutatnia és meg kell talánia a megoldást, hogy Magyarország kimaradjon abból a háborúból, amelybe az EU egyre mélyebben belelép.
A kormányfő azt mondta,
a következő négy év kulcsszava a biztonság és a kimaradás. Akkor leszünk biztonságban, ha sikerül kimaradnunk a háborúból.