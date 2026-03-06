Orbán Viktor: A biztonság és a kimaradás lesz a következő négy év kulcsszava

Hírlevél
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az elmúlt napok eseményeiről, a közel-keleti konfliktus Magyarországra való hatásáról, Zelenszkij ukrán elnök halálos fenyegetéséről és az ukrán olajblokádról is szólt. A kormányfő szerint bandita magatartást folytat Magyarországgal szemben Ukrajna vezetése.
A biztonságot és a kimaradást nevezte a következő négy év kulcsszavának a Orbán Viktor  miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor azt mondta, arra kell felkészülni, hogy a következő négy év továbbra is a veszélyek korszaka lesz az egész világon, de Európában különösen. Kifejtette: 

az Európai Unió egy hadászati, katonai stratégiát hirdetett meg az orosz-ukrán háború ügyében, miszerint Oroszországot a frontvonalon le kell győzni, és Európának ehhez mindent meg kell adnia, ami szükséges: pénzt, fegyvert és embert.

Arra figyelmeztetett, hogy a következő négy évben a háborús veszély nőni fog, és a következő magyar kormánynak erőt kell mutatnia és meg kell talánia a megoldást, hogy Magyarország kimaradjon abból a háborúból, amelybe az EU egyre mélyebben belelép.

A kormányfő azt mondta,

a következő négy év kulcsszava a biztonság és a kimaradás. Akkor leszünk biztonságban, ha sikerül kimaradnunk a háborúból.

 

