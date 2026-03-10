Orbán Viktor: A hazádnak szüksége van rád!

Hírlevél
Hatalmas a tét, fogalmazott a miniszterelnök videóüzenetében. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy Zelenszkij elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat, ezért közösen ki kell állnunk Magyarországért, együtt mutathatjuk meg a Békemeneten, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra.
BékemenetOrbán Viktormárcius 15.Kossuth téren

A hazádnak szüksége van rád! Március 15. – Békemenet. A tét hatalmas. Legyünk ott minél többen! – írta Orbán Viktor Facebook-videóbejegyzéséhez kedden.

Orbán Viktor: Álljunk ki közösen Magyarországért
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

A miniszterelnök a Kossuth térről jelentkezett be rövid videóüzenettel. Orbán Viktor elmondta:

Öt nap múlva, március 15-én ide, a Kossuth térre fut majd be minden idők legnagyobb és legfontosabb Békemenete.”

Hangsúlyozta,

a választás a nyakunkon, a tét hatalmas, ugyanis Zelenszkij elnök olajblokáddal próbálja megtörni hazánkat.

A miniszterelnök felhívta arra is a figyelmet, hogy közösen ki kell állnunk Magyarországért, együtt mutathatjuk meg, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra, vagyis ahogyan Orbán Viktor fogalmazott:

a hazádnak szüksége van rád.

Találkozunk március 15-én a Békemeneten és utána itt a Kossuth téren.”

 

