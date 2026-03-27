Orbán Viktor: A hazát nem lehet gyűlöletre építeni

„Üzenjük meg nekik innen: egy hazát nem lehet gyűlöletre építeni. Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében” – mondta Orbán Viktor Törökszentmiklóson, ahol az országjárás újabb állomásán a választás tétjéről és a politikai megosztottságról beszélt.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának törökszentmiklósi állomásán 2026. március 26-án

A miniszterelnök szerint a kampányt támadások és feszültségek jellemzik. Hangsúlyozta: a nap végén mindenki magyar. Orbán Viktor úgy fogalmazott, nehéz négy év van mögöttünk, a háború következményeit Magyarország is elszenvedi, de a kormány nem hátrált meg, hanem intézkedésekkel reagált. Példaként említette a 13. havi nyugdíj visszaépítését, a családtámogatási rendszer bővítését és az otthonteremtési programokat, valamint azt mondta, egyre többen dolgoznak, és erősödött a nemzeti vagyon.

A kormányfő hangsúlyozta: a következő évek is a háború árnyékában telhetnek. Magyarországnak ki kell tartania, és meg kell védenie saját érdekeit.

Kijelentette, az ország nem sodródhat bele a konfliktusba, és nem vállalhat olyan döntéseket – például uniós hiteleket Ukrajna számára –, amelyek szerinte a magyarok rovására mennének.

Beszédében kitért az ukrán–magyar kapcsolatokra is, bírálta az ukrán lépéseket, és azt mondta, Magyarország maga dönti el, milyen kormányt akar. Hangsúlyozta: a kérdés nem az, ki akar nemet mondani a háborúra, hanem az, ki képes erre. Orbán Viktor szerint ehhez tapasztalat és erős felhatalmazás kell, ezért történelmi győzelmet és hárommillió szavazatot tűztek ki célul.

Fejlődés akkor lesz, ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök

Az országjáráson felszólalt Herczeg Zsolt, a Fidesz–KDNP Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. számú választókerületének képviselőjelöltje is, aki szerint az április 12-i választás sorsdöntő, hiszen arról határoz az ország, milyen jövő vár a következő generációkra.

Úgy fogalmazott: az elmúlt másfél évtizedben jelentős fejlődés történt a térségben, ezt azonban csak akkor lehet folytatni, ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök. Hangsúlyozta,

képviselőként minden helyiért kiállna, és arra kérte a választókat, támogassák a kormányt a béke megőrzése és a további fejlődés érdekében.

F. Kovács Sándor, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a magyar szabadság és függetlenség folyamatos nyomás alatt áll, ezért azt ma is meg kell védeni a nagyhatalmi törekvésekkel szemben. Szerinte Brüsszel olyan elvárásokat fogalmaz meg, amelyek csökkentenék az ország önállóságát, ezért ki kell állni a nemzeti érdekek mellett. A politikus a béke melletti kiállásra és erődemonstrációra buzdította a jelenlévőket.