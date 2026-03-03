Orbán Viktor: A Tiszát az ukránok finanszírozzák

Hírlevél
„A Tiszát az ukránok finanszírozzák” – jelentette ki Facebook-videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a választás tétje, hogy magyarbarát vagy ukránbarát kormány alakul-e. Mint mondta, egy nemzetbiztonsági jelentés rögzíti az ukrán pénzügyi támogatást.
orbán viktortiszaVálasztás 2026

„A Tiszát az ukránok finanszírozzák” – jelentette ki Facebook-videójában Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök szerint a választás arról szól, hogy magyarbarát vagy ukránbarát kormány vezeti-e majd az országot. Úgy fogalmazott: ma két politika versenyez egymással Magyarországon. Az egyik a nemzeti politika – „ez a mienk” –, a másik pedig egy ukránbarát irányvonal, amelyet a Tisza képvisel.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nem feltételezésről vagy gyanúról van szó. Állítása szerint a nemzetbiztonsági bizottság elé terjesztett írásos jelentés rögzíti, hogy az ukránok pénzzel finanszírozzák a Tiszát. A kormányfő értelmezése szerint ennek célja, hogy Ukrajna számára kedvező kormány alakuljon Magyarországon.

A miniszterelnök úgy látja, az ukrán fél olyan vezetőt szeretne a miniszterelnöki székben, aki az ő érdekeiket képviseli. „Én nem az ő emberük vagyok, hanem a maguké” – fogalmazott, hozzátéve: éppen ezért nem felel meg az ukrán elvárásoknak, és ezért keresnek mást helyette.

 

