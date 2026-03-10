Orbán Viktor: Nem adunk pénzt, fegyvert és katonát Ukrajnának – a választás tétje Magyarország békéje

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról számol be, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben a legfontosabb kérdés Magyarország számára az, sikerül-e távol maradni az ukrajnai háborútól.
Orbán Viktor: Ha biztonságban akarunk élni, akkor a Fidesz a biztos választás!
A miniszterelnök az egyik videós bejegyzésében arról beszélt, hogy a következő választás egyik legnagyobb tétje az lesz, hogy marad-e olyan kormány, amely képes kívül tartani az országot a fegyveres konfliktuson.
A háború szele lengi körül Magyarországot. A következő választásnak a legnagyobb tétje, hogy lesz-e olyan kormányunk, amely kívül tudja tartani Magyarországot egy háborún”
- fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor szerint a jelenlegi európai politikai folyamatok jelentős kockázatot hordoznak, ezért minden felelős döntéshozónak számolnia kell azzal, hogy a kontinens a háború árnyékában él.
Nagyon reméljük, hogy az európaiak észre fognak térni, de ebben a pillanatban minden józan embernek azzal kell számolnia, hogy jelentős háborús kockázat napjait éljük”
- mondta a miniszterelnök, majd hangsúlyozta, a magyar kormány következetesen kitart amellett az álláspont mellett, hogy Magyarország nem vesz részt a háborúban.
Olyan kormányunk van, amely nem ad embert, nem ad fegyvert és nem ad pénzt egy olyan háborúba, amihez nincsen semmi közünk”
- jelentette ki.
Orbán Viktor a bejegyzésében azt is világossá tette, hogy ez az álláspont a jövőben csak akkor maradhat fenn, ha a választók támogatják a jelenlegi kormány politikáját.
Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát Ukrajnának. Az áprilisi választáson gondoskodjunk róla, hogy ez így is maradjon!”
- hangsúlyozta arra utalva, hogy a választók döntése meghatározó lesz a következő időszakban, majd azzal zárta a bejegyzését, hogy:
Ha biztonságban akarunk élni, akkor a Fidesz a biztos választás!”