Orbán Viktor: A választás tétje, hogy Zelenszkij vagy a magyarok akarata érvényesül

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a közelgő választás tétjéről beszélt. A miniszterelnök szerint a választás nem csupán politikai verseny, hanem arról szól, hogy ki képviseli majd a magyar érdekeket.

A miniszterelnök szerint az április 12-i választás egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását. Orbán Viktor úgy látja, a választók arról döntenek majd, hogy ukránbarát vagy magyarbarát kormány vezeti az országot. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP



Orbán Viktor szerint a nemzeti oldal a külföldi erők által támogatott ellenzékkel áll szemben a választáson

Zelenszkij alakítson kormányt vagy én? Erről döntünk április 12-én”

- fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a választás valójában két irány között jelent döntést.

Kérdés az, hogy Zelenszkij alakít kormányt vagy én? Csak ebből a kettőből lehet választani, javaslom, hogy inkább én”

- mondta.

A miniszterelnök úgy látja, hogy a kampány központi kérdése az lesz, milyen politikai irányt választ az ország a következő időszakra.

A kérdés úgy hangzik, hogy ukránbarát kormányunk lesz, vagy magyarbarát kormányunk?”

- fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a politikai küzdelemben olyan erők állnak szemben egymással, amelyek eltérő módon viszonyulnak a nemzeti érdekekhez és a nemzetközi politikai folyamatokhoz.

Lássuk világosan, hogy ezek nem nemzeti erők, ezek nem a magyarok oldalán állnak”

- mondta a miniszterelnök.

A kormányfő arra is kitért, hogy az ellenzéki politikai erők mögött külföldi támogatás áll.

Ezeket összelapátolták ott, elég ügyesen mozognak, mögöttük vannak az ukránok, támogatják őket pénzzel, egy illúziónk se legyen, Brüsszel ehhez tapsol, összejátszanak a hátunk mögött”

- fogalmazott.

Orbán Viktor szerint a választási küzdelemben a polgári, nemzeti és keresztény értékeket képviselő politikai erők állnak szemben azokkal, akik szerinte külső érdekeket képviselnek.

Velünk szemben áll a semmiből létrehozott politikai gyülekezet, mögötte Brüsszel, mellette Ukrajna, és velük szemben a polgári nemzeti keresztény erők”

- mondta a miniszterelnök, hogy a bejegyzése végén hangsúlyozza, a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy megnyerjék ezt a politikai küzdelmet.

Ezt a választási küzdelmet kell megnyernünk”

- zárta gondolatait Orbán Viktor.