Orbán Viktor: A választás tétje az, hogy kimaradunk-e egy lehetséges EU-Oroszország háborúból

„A háború szele lengi körül Magyarországot. A következő választásnak a legnagyobb tétje, hogy lesz-e olyan kormányunk, amely kívül tudja tartani Magyarországot egy nagy európai háborún” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Balatonfüred Kongresszusi Központban tartott választási fórumán a VEOL beszámolója szerint.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök azt mondta, a most megválasztandó kormány lesz az, amelynek döntenie kell majd arról, hogy Magyarország részt vesz-e egy esetleges nagyobb európai háborúban, illetve kimarad-e Magyarország egy lehetséges EU-Oroszország fegyveres konfliktusból.

Az előttünk álló várható háború előtti utolsó kormányt választjuk meg. Ez a kormány mond majd igent vagy nemet a háborús fenyegetésre. És kellő szerénységgel mondom önöknek, ha segítenek, akkor kívül tudom tartani Magyarországot ezen a háborún, és meg fogjuk tudni védeni Magyarország érdekeit”

– hangsúlyozta Orbán Viktor az áprilisi országgyűlési választások tétjével kapcsolatban.

A kormányfő emlékeztetett, az Európai Unió az orosz–ukrán háborút fegyverekkel, pénzzel támogatja, és megállapodásokat kötöttek már arról, hogy a 2026 és 2030 közötti időszakban katonákat is küldenek majd Ukrajnába.

Nem gondolkodnak rajta, nem lamentálnak, nem mérlegelik. Döntést hoztak erről a franciák, megállapodtak erről az angolokkal, a németek pedig csatlakoztak. A háború szele lengi körül Magyarországot. A következő választásnak a legnagyobb tétje, hogy lesz-e olyan kormányunk, amely kívül tudja tartani Magyarországot egy háborún. Nagyon reméljük, hogy ilyen háború nem következik be. Nagyon reméljük, hogy az európaiak észhez fognak térni. De ebben a pillanatban minden józan embernek azzal kell számolnia, hogy jelentős háborús kockázat napjait éljük. És mi olyan kormány vagyunk, amely nem ad embert, nem ad fegyvert és nem ad pénzt egy olyan háborúba, amihez nincsen semmi közünk és végképp nem honvédő háború

– fogalmazott Orbán Viktor.

Ez nem a magyarok háborúja

A miniszterelnök kijelentette, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban Magyarország álláspontja változatlan, ami egyértelműen így hangzik: ez nem a magyarok háborúja.

Ez egy nagyon véres, nagyon szomorú, nagyon brutális háború, de nem a mi háborúnk, hanem két szláv nép testvérháborúja, amihez nekünk nincsen semmi közünk. Az ukránok nem Magyarországért harcolnak, nem a biztonságunkért, sose kértük őket erre, nincs is rá szükségünk. Egy szláv testvérháborút vívnak, ami az ő dolguk

– fogalmazott Orbán Viktor. Hangsúlyozta, hogy a kormány humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, menekülteket fogad, munkát és oktatási lehetőséget biztosít számukra, de fegyvereket, katonákat és pénzt nem kíván küldeni ebbe a súlyos konfliktusba.