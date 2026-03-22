Amit Orbán Viktor mondott a választásról, az sokaknak üzenet lehet

A miniszterelnök arról beszélt, hogy az áprilisi választások nagy kérdése nem az, hogy ki akar háborút, hanem az, hogy ki lesz képes nemet mondani és kimaradni belőle. Orbán Viktor szerint erre egyetlen párt képes, a Fidesz-KDNP.

Vágólapra másolva!

Miskolcon tartott fórumot Orbán Viktor. Beszédében kiemelte: ahhoz, hogy hazánkat kívül tudjuk tartani ezen a pénzügyi, gazdasági tragédián, tiszta fejre, hideg vérre és biztos kézre van szükség. Hozzátette: a változás egy ilyen helyzetben több generáció életét teheti tönkre, ezért arra kért mindenkit, hogy ennek tudatában szavazzon áprilisban.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!